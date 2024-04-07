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太平洋艦隊司令交接 台海軍司令觀禮…被點名為重要夥伴

編譯高詣軒、記者黃國樑、陳宥菘／綜合報導
新任美國太平洋艦隊司令柯勒(左)4日在司令交接典禮致詞。(取自美國太平洋艦隊官網)
新任美國太平洋艦隊司令柯勒(左)4日在司令交接典禮致詞。(取自美國太平洋艦隊官網)

太平洋艦隊司令交接典禮4日在夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地舉行。據中央社及美國海軍時報6日報導，印太司令阿基里諾(John C. Aquilino)致詞時，點名到場觀禮的台灣海軍司令唐華，並強調全球重要夥伴派員出席，以及美國與其夥伴及盟友關係的重要性。

阿基里諾形容太平洋是全球最令人擔憂的戰區，並應對當今世界最危險的對手。

預定4月退役的阿基里諾說，日本、馬來西亞、台灣、墨西哥、南韓和菲律賓等重要夥伴4日出席典禮，見證與美友誼，「團結力量大」。原任太平洋艦隊司令的帕帕羅(Samuel John Paparo Jr.)升職印太司令，由參謀首長聯席會議戰略、計畫與政策主任柯勒(Stephen Koehler)接棒。柯勒畢業自科羅拉多大學，曾任兩棲攻擊艦巴丹號、航母艾森豪號及第九航艦打擊群指揮官，駕駛F-14和F-18戰鬥機的飛行時數逾3900小時。

帕帕羅去年8月獲拜登提名接任印太司令。帕帕羅曾點名中國、俄羅斯和北韓，是美國在太平洋利益的最迫切威脅。今年2月他出席聯邦參院軍委會提名聽證會時，就中國2027年侵台的可能性，也明言應保持警戒。他數度指出，美國依台灣關係法應助台自衛。美方將力挺台灣，台灣則有必要為自己打造海空退敵能力。

美中兩軍3日至4日也在檀香山繼2021年12月再度舉行海上軍事安全諮詢機制工作小組會議，交流當前海空安全形勢，以落實去年11月舊金山「拜習會」共識。

另據英國金融時報5日引述三位知情人士報導，國務卿布林肯近日與北約組織(NATO)及歐盟國家外長開會時，藉機向盟友示警中國正深化支持俄國軍工複合體，其規模令人憂心，尤其聚焦協助俄國光學設備、推進劑生產和其太空部門，威脅烏克蘭乃至他國。

俄國 拜登 太空

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