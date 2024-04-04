我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震外籍遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

花蓮大地震／台東外海10年內「海溝型」地震 台北盆地影響大

記者李柏澔、胡瑞玲、周湘芸、李芯／台北報導
台灣在3日發生強震，東部花蓮地區為重災區。圖為花蓮秀林鄉山脈崩塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(路透)
台灣在3日發生強震，東部花蓮地區為重災區。圖為花蓮秀林鄉山脈崩塌，專家擔心未來數天會有再有餘震。(路透)

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，東部外海近幾年規模6以上地震非常多，未來十年內東部外海很可能有海溝型地震，且動輒都是規模8以上，屆時恐對位處台北盆地的高樓影響非常大。

台灣地震科學中心首席科學家、中央大學地震風險中心主任馬國鳳表示，以花蓮外海的琉球隱沒帶來看，該區域規模7以上地震出現的理論周期約百年，而規模6以上大約少於10年就會有一次，3日花蓮大地震還未達到預期中的最大震，未來確實可能出現規模8的強震。

馬國鳳說，1986年花蓮外海地震曾造成台北市許多建物倒塌，這也是氣象署強化地震預警、建置更多地震測站的原因，「花蓮外海的地震對台北的影響其實不低，這是大家容易忽略的」。

氣象署地震測報中心主任吳健富說，東部外海有一處海溝是能量蓄積位置，未來幾年確實不排除發生海溝型地震，時間點短至幾天、長至幾年後，無法預測，雖然機會不高，仍不敢排除。

台灣大學地質科學系教授郭陳澔表示，花蓮外海的琉球海溝曾1920年發生規模8的強震，過去有專家認為規模7以上地震周期約為100年，但未來再發生更大規模地震的機率較低，從地震科學角度來看不能排除，後續仍須密切觀察。

成功大學地球科學系教授饒瑞鈞指出，這次距離震央100多公里遠的台北民眾也感覺很大的震度，是因為地震能量進入台北盆地後會在盆地內震盪，持續時間相較其他地形也會更久，至於有無可能發生更大的餘震，因地質條件複雜，尚難斷定。

花蓮大地震

上一則

花蓮大地震／台北盆地、高樓密集有加乘效果「搖晃感勝921」

下一則

花蓮大地震／極淺層地震「超有感」餘震恐規模6.5以上

延伸閱讀

微博超過300則貼文調侃花蓮地震 官方刪留言封帳號

微博超過300則貼文調侃花蓮地震 官方刪留言封帳號
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高
南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

南加學者稱花蓮地震引地質災害：山體滑坡地表液化

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
根據最新調查，全美最大的50個都會區租房都比買房划算。（路透）

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

2024-03-28 15:22
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子