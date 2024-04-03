台灣大地震 規模7.2 全台強烈搖晃 花蓮房屋倒塌

台灣花蓮震度最大，位於軒轅路的房屋整棟傾斜。（記者王思慧／攝影）

台灣當地時間3日上午發生規模7.2的大地震 ，全台強烈搖晃，花蓮地區已有房屋倒塌。周邊國家也都感到地震，日本 沖繩發布海嘯警報。

根據台灣中央氣象署資訊，3日上午7時58分於花蓮縣政府南南東方25公里處發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度在花蓮縣和平達6強，台北市也達5弱等級。

中部橫貫公路便道不敵地震搖晃，沿線滾落巨大落石，無法通行。（圖／公路局谷關工務段提供）

花蓮震度6強 兩處房屋1樓塌陷 受困人數待查

花蓮當地時間3日上午7時58分發生7.2規模地震，震度6強，全台最大，且餘震不斷，災情嚴重，花蓮市區北濱街、軒轅路等兩處，都有5層樓以上的房屋傾斜，兩處房屋1樓皆已塌陷，消防局陸續出勤救援，目前還在確定受困人數。

氣象署地震測報中心吳健富表示，這是地震震度改制之後，台灣首次達6強的地震，後續仍可能會有餘震。地震深度15.5公里，最大震度在花蓮縣和平達6強，台北市也達5弱等級。

未來4天仍可能有規模6至7餘震 海嘯警報發布

這是自1999年九二一大地震後，台灣發生最大的地震。氣象署表示，未來四天仍有規模6至7的餘震。

氣象署接續發布海嘯警報，地震可能引發海嘯影響台灣，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。

。 中部橫貫公路便道不敵地震搖晃，滾落巨大落石，造成豐原客運車頭毀損，無法通行。（圖／台灣公路局谷關工務段提供）

中橫便道沿線都是落石 1輛客運車車頭毀損

台中市中部橫貫公路便道發生地震時便道全線「落石雨」傾瀉而下，砸中谷關工務段通行前導車的45歲女駕駛，造成手部輕微受傷，另1輛轎車車頭嚴重凹陷、1輛豐原客運中巴車頭毀損。谷關段表示，11人均在明隧道內等待救援，目前中橫便道沿線都是落石，無法通行，機具已前往疏通搶救。

日本放送協會(NHK)報導，沖繩縣與那國町最大震度4。氣象廳已針對沖繩本島及宮古島、八重山地區發布海嘯警報。日本氣象廳預測，第1波海嘯抵達宮古島、八重山地區，海嘯預估高度為3公尺。