市場情報：馬斯克個性兩極化影響特斯拉成長

市場分析指，馬斯克個人形象對公司產品特斯拉電動車的銷售與成長，有所影響。(路透)

市場情報公司Caliber調查顯示，特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)兩極化的個性影響公司成長，導致美國的特斯拉潛在買家減少。

路透報導，特斯拉去年銷售成長強勁，但這家電動汽車製造商最快將於2日發布的季度銷售報告呈現業績疲軟的情況。

Caliber報告顯示，美國車主2月對特斯拉的「考慮購買評分」(consideration score)降至31%，同比Caliber於2021年11月首次追蹤時的評分為70%。

特斯拉的「考慮購買評分」1月下滑八個百分點之際，同樣生產汽油車和電動車 的梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)、寶馬(BMW)和奧迪(Audi)的評分都比1月略升，介於44%至47%不等。

特斯拉的聲譽與馬斯克的名聲強烈相關，調查顯示，83%美國人一提到特斯拉就會想到馬斯克。

Caliber執行長席爾伯沙茨(Shahar Silbershatz)表示，「馬斯克本人很可能影響特斯拉的聲譽」。

路透訪問五位行銷、民調和汽車專家，他們都說，圍繞馬斯克右翼政治言論和公開聲明日益增加，影響特斯拉的品牌及其電動車的需求。

馬斯克近年的言論和行動引發爭議，包括支持共和黨，並在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發表反猶太言論，但他否認自己信奉反猶太主義。

西北大學Kellogg管理學院行銷系教授卡爾金斯(Tim Calkins)表示：「不涉獵政治，就很難在銷售方面勝出。」

華爾街分析師認為，經濟憂慮、新車價格不夠實惠，以及來自中國比亞迪(BYD)等廉價對手的競爭，也讓特斯拉感受到壓力。

研究機構Cox Automotive估計，今年第一季美國電動車整體銷量預期成長15%，而特斯拉的銷量預計成長3%。

Cox Automotive分析師史黛芬妮‧瓦爾迪茲‧斯崔帝(Stephanie Valdez Streaty)上月底在電話會議上表示：「電動車銷量減少將形塑特斯拉的跌幅。」

電動車銷量整體上升，但特斯拉在美國最大市場加州的新車註冊數量，在2023年第四季出現三年多以來首次縮減。

至少五名分析師3月下調特斯拉的目標價，並稱特斯拉可能公布令人失望的第一季交付業績；今年迄今，特斯拉股價已下跌近30%。