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300年古老教派 堅守復活節「日出儀式」

編譯盧炯燊／綜合30日電
摩拉維亞教派在復活節舉行日出彌撒，圖為加拿大紐芬蘭一座摩拉維亞教堂。(路透)
摩拉維亞教派在復活節舉行日出彌撒，圖為加拿大紐芬蘭一座摩拉維亞教堂。(路透)

今年復活節是在3月31日，這一天早上，許多基督教及天主教徒，特別是一個有300年歷史的古老教派—摩拉維亞教會(Home Moravian Church)的信徒，會趕在日出之前就起床，當太陽升起時一起慶祝耶穌復活及舉行彌撒儀式。

復活節沒有固定的日期，而是拫據陰曆來計算，即在春分(3月21日)當天或之後的第一個滿月，故此一般是在3月22日至4月25日之間。

趕在日出之前做敬拜及彌撒，是有它的宗教原因，更具有聖經裡的象徵意義。

北卡州溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)摩拉維亞教會的托比亞森牧師(Ginny Tobiassen)說，在新約的四本福音書裡，耶穌復活的故事各不相同，但都講述了耶穌的四位女性追隨者，在黎明時分發現耶穌的墳墓空空如也，祂已復活了。

300年來這個教會都在傳遞這個信息，因此信眾都會趕在日出前起床舉行彌撒及儀式。

目前尚不知道摩拉維亞教派是否是第一個舉辦復活節日出儀式的教會，但這個教派的復活節傳統，可以追溯到 1732年德國赫爾恩胡特鎮(Herrnhut)。據教會的歷史記載，遭到宗教迫害的摩拉維亞教派信徒逃到這裡並建立教會，之後讓教派復興及發揚光大。

1750年代，摩拉維亞教派在今天的北卡州溫斯頓塞勒姆(Winston-Salem)建立教會，托比亞森牧師說，溫斯頓塞勒姆現在是復活節日出儀式的舉辦地點之一，每年都會吸引了成千上萬的人到來，他們不僅是摩拉維亞信眾，還有從好奇者乃至尋求靈性的人。

日出儀式是由代表該市13個摩拉維亞教堂的「塞勒姆堂信眾會」(Salem Congregation) 主辦。除了傳承數百年的禮拜儀式外，還會前往給稱為「上帝之地」的塞勒姆摩拉維亞墓地舉行無聲遊行。

除了摩拉維亞教派的日出儀式外， 一些基督教信仰團體也會在星期六日落至星期日日出之間舉行復活節守夜活動。其中聖公會也將復活節守夜活動稱為「偉大的守夜活動」，這是一個古老傳統，舉行由四個部分組成的禮拜儀式。

復活節 北卡 德國

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