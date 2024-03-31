拜登負責中間派 賀錦麗出馬拉攏左派…呼籲加薩停火、談墮胎

2024大選升溫，副總統賀錦麗開始為爭取連任的拜登總統補位，拉攏左派選民。(路透)

因為左傾選民質疑拜登 年歲太高及領導不當，以哈戰爭又太偏以色列，他要團結破碎的左派陣營很吃力，所以近幾周副總統賀錦麗 大舉出動，呼籲加薩 停火、造訪墮胎診所，到佛州帕克蘭(Parkland)高中校園槍擊案現場訪視，對一些較火熱話題也更直言不諱，現在她的角色開始星光熠熠。

路透(Reuters)報導，拜登也捍衛墮胎權，但強調在女性生命有虞之際，另形容墮胎是「極私密、痛苦」的事。但賀錦麗更進一步，她去造訪明尼雅波利斯市「計畫生育」診所，也是第一位現任副總統那麼做，她描述墮胎是女性健康照護的基本要素。

來到民權運動濫殤聖地之一的阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)，賀錦麗發表迄今美國官員對以哈戰爭最強烈的評論，她說，「鑒於加薩苦難規模空前，必須立即停火」。

賀錦麗用到「停火」一詞，讓一些急著想聽的左傾民主黨人心滿意足，但其他人還要求要有政策改革來搭配。賀錦麗另敦促以色列要有更多動作，以化解她口中說的加薩「人道大災難」。

但展開活動要求選民在民主黨初選投「未表態」來抗議拜登的「傾聽密西根」組織發言人阿拉威(Abbas Alawieh)批評說，賀錦麗試著想把加薩話題，轉移得更具同理心，但她用新的言詞還不夠，另外她也沒推動更有意義的政策轉變，必須促使拜登更用力改變美國的以色列政策。

但賀錦麗的前、現任助理反駁說，她與拜登政策之間並無差異，有別的是在調性與側重。

拜登不能太強調讓文化分裂的命題，不然會疏離較保守的選民，沒有他們，他無法勝選。拜登的前、現任助理表示，身為民主黨的「共主」，拜登必須更聚焦於經濟事務，才能打動中間選民。

為達成此一目標，拜登今年16次出行，有11次是到選戰關鍵州如威斯康辛、密西根、賓州，大談「廚房餐桌」經濟政策，例如把製造業工作吸引回國，還有支持工會。

相形之下，第一位有非裔亞裔血統的副總統賀錦麗現在扮演採取攻勢的角色，例如進行「為生殖自由而戰」、「為自由權而戰」的大學旅程，再加上談經濟。