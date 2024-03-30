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加薩戰爭看法雖分歧 美續軍援以數十億元炸彈、戰機

記者顏伶如／綜合報導
美國儘管擔心以色列可能在加薩南部拉法發動攻擊，使普通巴勒斯坦百姓面臨生命威脅，但仍低調授權為以色列提供規模數十億元的炸彈、戰鬥機軍援。圖為以色列士兵全副武裝在街頭戒備。(路透)
美國儘管擔心以色列可能在加薩南部拉法發動攻擊，使普通巴勒斯坦百姓面臨生命威脅，但仍低調授權為以色列提供規模數十億元的炸彈、戰鬥機軍援。圖為以色列士兵全副武裝在街頭戒備。(路透)

由於對加薩戰爭看法分歧，美國與以色列之間近來關係緊張，華府擔心以色列可能在加薩南部拉法發動攻擊，數十萬巴勒斯坦百姓面臨生命威脅，但美國官員說，拜登政府過去幾天仍低調授權為以色列提供規模數十億元的炸彈、戰機軍援。

華盛頓郵報報導，五角大廈官員與國務院官員表示，美國為以色列提供的最新一波軍援包裹，項目包括1800多枚重達2000磅的MK84炸彈，以及500枚500磅的MK82飛彈。加薩戰爭開打迄今，以色列軍方發動造成大規模死傷的炸彈攻擊，就是使用重量達2000磅的炸彈。

報導指出，美方考慮如何說服以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的同時，拜登政府認為對以軍援是沒有商量餘地(off-limits)的議題。一名白宮官員便說：「我們一貫支持以色列的自我防衛權利。我們的政策從來就不是有條件的軍援。」

包括拜登盟友在內的某些民主黨人士主張，以色列若不願承諾在拉法關卡(Rafah)的預計行動中減少平民死傷、解除人道援助限制，美國政府就有責任扣押對以軍援武器。位於加薩邊境的拉法關卡是恐怖組織哈瑪斯(Hamas)的最後據點，受到戰爭影響加薩人民已經瀕臨飢荒。

民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)受訪時表示，拜登政府必須善用談判籌碼，「在我看來，應該獲得以色列對這些項目的基本承諾，然後我們才同意提供更多炸彈做為加薩戰爭之用。」

美以雙方官員都說，哈瑪斯在拉法大約還剩最後四個營。過去五個月裡，以色列密集轟炸加薩，120多萬巴勒斯坦人被迫遠離家鄉避難。拜登先前表示，若在靠近埃及邊境的拉法採用焦土政策的入侵行動，絕對代表跨越紅線。

拜登原本邀請內唐亞胡派遣安全官員組成的訪問團本周訪問華府，聽取美方對於減少血腥暴力的提議。但美國拒絕否決聯合國安理會通過的要求加薩停火決議後，內唐亞胡宣布訪問取消。

國務院上周授權為以色列提供20架F-35A戰機。

美國儘管擔心以色列可能在加薩南部拉法發動攻擊，使普通巴勒斯坦百姓面臨生命威脅，但...
美國儘管擔心以色列可能在加薩南部拉法發動攻擊，使普通巴勒斯坦百姓面臨生命威脅，但仍低調授權為以色列提供規模數十億元的炸彈、戰鬥機軍援。圖為以色列士兵在檢查武器。(路透)

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