我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

隨加薩傷亡增加 以色列忠實盟友德國態度漸變

編譯盧炯燊／綜合29日電
曾在以哈戰爭中堅決支持以色列的德國，開始隨美國改變立場，要求以色列不得對拉法發動大規模攻擊。圖為德、法兩國向加薩地區居民提供人道主義援助。(歐新社)
曾在以哈戰爭中堅決支持以色列的德國，開始隨美國改變立場，要求以色列不得對拉法發動大規模攻擊。圖為德、法兩國向加薩地區居民提供人道主義援助。(歐新社)

紐約時報報導，德國一直是以色列的忠實盟友，在哈瑪斯去年10月7日突襲以色列後僅數天，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)是最早到訪特拉維夫以示支持的西方領袖之一，它也是僅次於美國的，以色列的第二大武器供應國；今年1月南非在國際法院指控以色列種族滅絕，柏林還為以色列辯護。

以色列迄今在加薩的軍事行動已造成超過3萬2000人死亡，然而它漠視國際社會的要求，堅持進入加薩南端拉法(Rafah)攻擊哈瑪斯，展開被視為「種族滅絕」的攻擊，國際社會對此愈來愈憤怒，德國就顯得非常尷尬，隨著美國開始改變立場，不少德國官員開始質疑是否該減輕對以方的支持。

蕭茲上個月在慕尼黑安全會議上，仍然拒絕回答以色列是否違反國際人道法的問題，但本周德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)表示將派遣代表團前往以色列，因為作為「日內瓦公約」的簽署國，德國「有義務提醒各方遵守國際人道法」。

自以哈在加薩開戰後，貝爾伯克第六度訪問該地區時，已將加薩形容為地獄，堅稱不得對拉法發動大規模攻擊，因為有超過100萬人在此避難。

與華盛頓一樣，柏林也將自己定位為一個關心以色列的朋友，致力確保以色列的長期安全，但風險也很大。

與任何國家一樣，以色列有權在國際法範圍內保衛自己免受攻擊。然而德國給這項權利一個特殊的名稱︰「Staatsräson」，即「國家理性」，這來自於德國在二次大戰期間大屠殺600萬猶太人所產生的原罪感，認為自己對以色列的生存負有特殊責任。

柏林全球公共政策研究所所長本納(Thorsten Benner)認為，由於堅持這個概念，給人的印象是德國是無條件支持內唐亞胡。

除了官方，德國民間也開始質疑特拉維夫；最新民調顯示，近70%的受訪德國人認為以色列的軍事行動不合理，較數周前的同類調查大增20個百分點。日前一場選民會議上，有選民指出德國的政策自相矛盾，甚至虛偽，一面要求以方不要攻擊拉法，一面仍供應武器。

但評論認為，即使柏林對特拉維夫改變了調子，但對以色列的支持仍不會改變。

以色列 德國 加薩

上一則

學生團體挺巴勒斯坦 以哈衝突讓哈佛今年申請數少5%

下一則

加薩戰爭看法雖分歧 美續軍援以數十億元炸彈、戰機

延伸閱讀

以哈衝突致氣氛緊張 哈佛今年申請數少5%

以哈衝突致氣氛緊張 哈佛今年申請數少5%
傳以軍空襲敘利亞釀40多死 俄羅斯：絕不能接受

傳以軍空襲敘利亞釀40多死 俄羅斯：絕不能接受
安理會通過加薩停火決議 以色列防長：哈瑪斯先放人質

安理會通過加薩停火決議 以色列防長：哈瑪斯先放人質
以色列：正在加薩2家醫院周圍與哈瑪斯交戰

以色列：正在加薩2家醫院周圍與哈瑪斯交戰

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
紐約大飯店碰到租霸，纏訟多年才將租霸趕走。(本報記者張宗智／攝影)

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

2024-03-25 02:26

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案