隨加薩傷亡增加 以色列忠實盟友德國態度漸變

曾在以哈戰爭中堅決支持以色列的德國，開始隨美國改變立場，要求以色列不得對拉法發動大規模攻擊。圖為德、法兩國向加薩地區居民提供人道主義援助。(歐新社)

紐約時報報導，德國 一直是以色列 的忠實盟友，在哈瑪斯去年10月7日突襲以色列後僅數天，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)是最早到訪特拉維夫以示支持的西方領袖之一，它也是僅次於美國的，以色列的第二大武器供應國；今年1月南非在國際法院指控以色列種族滅絕，柏林還為以色列辯護。

以色列迄今在加薩 的軍事行動已造成超過3萬2000人死亡，然而它漠視國際社會的要求，堅持進入加薩南端拉法(Rafah)攻擊哈瑪斯，展開被視為「種族滅絕」的攻擊，國際社會對此愈來愈憤怒，德國就顯得非常尷尬，隨著美國開始改變立場，不少德國官員開始質疑是否該減輕對以方的支持。

蕭茲上個月在慕尼黑安全會議上，仍然拒絕回答以色列是否違反國際人道法的問題，但本周德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)表示將派遣代表團前往以色列，因為作為「日內瓦公約」的簽署國，德國「有義務提醒各方遵守國際人道法」。

自以哈在加薩開戰後，貝爾伯克第六度訪問該地區時，已將加薩形容為地獄，堅稱不得對拉法發動大規模攻擊，因為有超過100萬人在此避難。

與華盛頓一樣，柏林也將自己定位為一個關心以色列的朋友，致力確保以色列的長期安全，但風險也很大。

與任何國家一樣，以色列有權在國際法範圍內保衛自己免受攻擊。然而德國給這項權利一個特殊的名稱︰「Staatsräson」，即「國家理性」，這來自於德國在二次大戰期間大屠殺600萬猶太人所產生的原罪感，認為自己對以色列的生存負有特殊責任。

柏林全球公共政策研究所所長本納(Thorsten Benner)認為，由於堅持這個概念，給人的印象是德國是無條件支持內唐亞胡。

除了官方，德國民間也開始質疑特拉維夫；最新民調顯示，近70%的受訪德國人認為以色列的軍事行動不合理，較數周前的同類調查大增20個百分點。日前一場選民會議上，有選民指出德國的政策自相矛盾，甚至虛偽，一面要求以方不要攻擊拉法，一面仍供應武器。

但評論認為，即使柏林對特拉維夫改變了調子，但對以色列的支持仍不會改變。