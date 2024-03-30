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「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

「就是想多賺點錢」中國無證客輾轉多國艱辛來美

編譯俞仲慈／綜合29日電
中國來美的無證客大量增加，圖為無證客經過巴拿馬排隊等待坐船到美國。（美聯社）
中國來美的無證客大量增加，圖為無證客經過巴拿馬排隊等待坐船到美國。（美聯社）

據統計，自去年10月1日以來，逾2萬2000名中國無證客利用南部邊境漏洞，不斷湧入美國，人數遠超過2022年的2176人和2021年的450人。這批中國無證客輾轉多國、偷渡進入美國的主要目的，多半是想多賺點錢。

一名來自中國華北的36歲男子接受福斯新聞(Fox News)訪問，透露與妻子和一對雙胞胎兒子千里迢迢抵達美墨邊境的經歷。

該男子表示，出發前他透過網路收集各種前往美國的資料，包括路線、邊境以及如何逃避追查等等。

男子一家四口今年1月離開中國，前往無需簽證的泰國，再從泰國出發，途經巴林、摩洛哥，抵達西班牙，再飛越大西洋，抵達南美的厄瓜多。

接著一路北上，經過哥倫比亞、巴拿馬、哥斯大黎加、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉與墨西哥，最後終於來到美墨邊境；估計四人旅費花費近1萬7000元。

不過和其他付錢給人蛇集團的偷渡客不同，這名男子是自行規畫所有路線，其中包括冒險穿越危機四伏的雨林，他說：「這幾天墨西哥移民局非常嚴格，花錢不一定能解決問題，幸好我有兩個孩子，他們對孩子和婦女其實比較寬容」。

中國無證移民動機各有不同，但多半是因為對中國經濟發展失去信心，因此想要到美國淘金，至於是川普或拜登當家，其實並不在乎。

該男子直言：「我不擔心我的合法身分，因為只要我們到了美國，總會有辦法解決問題。」並強調：「我們來美國，主要是為了我們的孩子，要給他們一個更美好的未來」。

該男子英語欠佳，也沒有任何親朋好友可以投靠，但對於未來依然充滿期望；他說：「我知道必須重新開始，但我希望將來過上好日子，讓孩子們接受良好教育，我會努力盡快在美國落地生根。」

另一名原本在中國從事養雞業的30多歲男子，也搭機從泰國前往厄瓜多，千辛萬苦來到墨西哥，不料卻被海關驅逐出境。他在抖音分享自己的經歷時強調：「我不在乎，我只想賺錢，美國就是我要去賺錢的國家」。

巴拿馬的邊防人員檢查等待通過的中國無證移民。（美聯社）
巴拿馬的邊防人員檢查等待通過的中國無證移民。（美聯社）

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