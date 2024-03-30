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喬州通過法案 嚴查囚犯移民身分並提報「不得包庇」

編譯周芳苑／綜合29日電
喬治亞州在發生女大學生被無證移民殺害之後，修法要求監獄必須查核囚犯移民身分，若是無證客，必須通報移民單位。（路透）
喬治亞州在發生女大學生被無證移民殺害之後，修法要求監獄必須查核囚犯移民身分，若是無證客，必須通報移民單位。（路透）

喬治亞州眾議會28日通過一項法案，要求該州地方監獄的獄卒檢查囚犯移民身分，並充份與聯邦移民官員合作，而不是包庇非法居留者。

喬州眾議會以99比75票通過第1105號法案修正案；這項法案廣獲共和黨議員支持，將提交給州長坎普(Brian Kemp)簽署。喬州參議會先前已通過該法案。

根據修正後的法案內容，地方執法機構如果未能與移民官員合作，將面臨失去政府資金補助的風險，不僅如此， 地方官員也可能遭到輕罪指控。

不久前一名委內瑞拉男子涉嫌在喬治亞大學(University of Georgia)校園內毆打一名護理系女學生致死，事件之後，這項嚴查移民身分的措施格外受到關注。

該委內瑞拉男子伊巴拉(Jose Ibarra)上個月因襲擊並謀殺22歲女子蕾肯·萊利(Laken Riley)被捕；移民當局表示，現年26歲的伊巴拉於2022年非法越境進入美國，目前尚不清楚他是否已申請庇護。

民主黨人士擔心，新法實施後，地方執法部門將會轉變為移民警察，導致社區民眾不願意舉報犯罪並與當局合作；而且，研究顯示，外來移民犯罪的可能性低於美國本土出生的人。

共和黨籍州眾議員彼垂亞(Jesse Petrea)28日在投票表決的會議上明確表示，這項法案要求執法部門只有在有人犯罪並非法居留美國時才必須與移民官員合作，採取移民身分查核等動作。

彼垂亞相信，執法部門不會有人認為與移民官員合作的要求太過分。

移民 喬州 共和黨

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