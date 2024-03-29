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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

評／華府患上台獨總統PTSD 羅森柏格提早駕馭賴清德

華盛頓記者 張文馨
中華民國正副總統當選人賴清德(中)、蕭美琴(左)5月20日將就任，AIT主席羅森柏格(右)的訪問備受關注。圖為去年賴清德過境舊金山，羅森柏格及蕭美琴登機迎接。(取材自賴清德臉書)
中華民國正副總統當選人賴清德(中)、蕭美琴(左)5月20日將就任，AIT主席羅森柏格(右)的訪問備受關注。圖為去年賴清德過境舊金山，羅森柏格及蕭美琴登機迎接。(取材自賴清德臉書)

羅森柏格就任AIT主席剛滿周年，即將第五度訪台，密集程度前所未見；前任主席平均一年跑兩趟，羅森柏格創紀錄或有其個人因素，主要還是受大環境影響。就當前險峻的區域局勢來看，此舉旨在掌控以支持台獨自況的準總統賴清德

白宮國安會去年史無前例，在台灣總統選舉前，舉行一場背景簡報會，宣布選後將有非官方特使團訪台；大選期間，羅森柏格在華府接待來訪的各政黨總統候選人，也親赴台灣會見各候選人。當時在中國言行實質關切下，拜登政府也上緊發條，慎防選舉結果導致意外狀況。

羅森柏格在接任AIT主席前，是白宮國安會中國暨台灣事務資深主任，也曾是國務卿布林肯的幕僚長，在與北京互動有一定基礎下，開展AIT主席工作；羅森柏格密集跑台灣，圈內人肯定她積極任事，更相信她可直通白宮和國務院，影響力或可類比台灣前駐美代表蕭美琴之於蔡英文總統。

兩岸局勢在國會前議長裴洛西執訪問台灣後，急轉直下。羅森柏格擔任A I T主席，相較受「一個中國」政策限制的資深政府主管官員，能更順理成章訪問台灣。

拜登總統在獲悉台灣選舉結果後的唯一一句評論：「我們不支持台灣獨立。」無疑會是羅森柏格此行再次強調的論點，也是駕馭務實台獨工作者的緊箍咒。

賴清德選前選後皆再三保證，會遵循蔡總統的兩岸路線但賴的個人背景，加上過去也曾發生務實的陳水扁總統，搖身一變大搞公投廢統，美國政府早有「台獨總統PTSD（創傷後壓力症候群）」，甚至在2011年，出手打壓蔡英文競選總統。

因此，羅森柏格本來可以在賴清德就職總統時，循例參加美國非官方特使團訪台即可，但仍特別先跑一趟，當面再向賴清德傳達美國政府的底線，此舉也是安撫北京的動作之一，也確保美國的區域利益，不受兩岸任何一方的片面躁進舉動而損害。

副國務卿坎伯（Kurt Campbell）才剛訪問日本，並與中國外交部副部長馬朝旭通話，羅森柏格就要訪台，顯示華府在其間謹慎拿捏。

美國大選將屆，持續深入掌握台北與北京的動向，確保台海不會成為令華府頭痛的下一個衝突熱點，是拜登政府的優先要務。他們也正透過多邊外交與聯盟，將台海議題嵌入美國在印太的戰略布局。

拜登政府一直非常積極，也想辦法「駕馭」賴清德；面對一個不穩定的台灣新領導人，美國絕對不會掉以輕心。從這點來看，羅森柏格多跑幾趟，都不奇怪。

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