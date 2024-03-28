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聯邦貿委會調查 TikTok疑不當調查用戶資料 恐被控

編譯周芳苑／綜合27日電
除國會擬立法對付TikTok外，聯邦FTC也在調查TikTok，近期內會有結果。(美聯社)
除國會擬立法對付TikTok外，聯邦FTC也在調查TikTok，近期內會有結果。(美聯社)

據知情人士透露，美政府正針對抖音海外版TikTok的數據與安全措施展開調查，恐導致訴訟或和解。

先前國會眾院提案要求，如果TikTok不與北京母公司字節跳動(ByteDance)脫離關係，該社群媒體可能在美國被禁用；TikTok奮戰之餘，此次又面臨新挑戰。

美聯社27日報導，一位未獲授權討論最新調查案的人士透露，最新調查由聯邦貿易委員會(FTC)負責，正針對TikTok否認在中國境內有人得以接觸美國用戶數據一事，調查是否違反「禁止不公平和欺騙商業行為」的聯邦法律。

FTC也在審查TikTok是否違反「兒童線上隱私權保護法」(Children's Online Privacy Protection Act)；根據該法，供兒童使用的應用程式和網站收集13歲以下兒童個資前須徵得父母同意。

FTC 發言人德雷頓(Nicole Drayton)及TikTok都拒絕針對這項調查發表評論。

據悉，FTC負責的調查即將結束，未來幾周內很可能與TikTok攤牌和解；消息人士說，和解協議沒有期限。

假如FTC決定提起訴訟，須將案件提交給司法部，司法部將有45天時間決定究竟是否要代表FTC提出訴訟、進行更改或退回FTC自行提訴。

近兩年前，參院情報委員會(Senate Intelligence Committee)主席沃納(Mark Warner)和共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)敦促FTC主席麗娜·汗(Lina Khan)調查TikTok，並援引Buzzfeed News報導，指稱字節跳動公司中國員工曾多次存取TikTok美國用戶資料。

2022年末，字節跳動公司表示已解雇四名不當取用資料的員工；這幾位員工試圖追查有關該公司機密資料洩漏事件時查看了Buzzfeed News和英國金融時報(The Financial Times)記者的個資。

眾院本月通過批准一項恐左右TikTok在美國命運的法案；該法案目前在參院遇阻，參議員們意見不一。

議員和情報官員擔心TikTok可能被中國政府用來存取美國用戶數據或影響美國人；但截至目前，美政府並未針對這樣的推測提出公開證據。

TikTok 眾院 司法部

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