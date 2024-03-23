民主黨交換條件：強生表決援烏案 就反對罷免議長

針對共和黨保守派提出的罷免眾院議長強生案，民主黨提出以投票表決烏克蘭援助案，換取在罷免案中支持強生。圖為眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(左)去年10月25日將議事槌交給強生(右)。(美聯社)

為避免聯邦政府部分單位關門，眾院 22日以286票贊成、134票反對通過1兆2000億元聯邦開支包裹法案；共和黨籍議長強生(Mike Johnson)卻因此成為黨內同僚的批評目標，右翼強硬派議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)當天便提出動議，要求罷免強生。民主黨 人也趁勢大敲竹槓，稱如果強生同意表決烏克蘭 援助案，他們就會在格林的動議中投反對票。

政治新聞網站Politico報導，已經有幾位不同意識形態的民主黨人透露會參與此行動。他們是強生去留的關鍵，去年秋天前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免時，全體民主黨人都投同意。

民主黨籍聯邦眾議員史班柏格(Abigail Spanberger，維吉尼亞州)表示，強生議長應該表現出他有意願以向美國的全球盟友提供幫助的方式治理眾院，並說會投票反對格林，「如果泰勒·格林提出罷免動議，同時我們可以表決參院通過的烏克蘭法案，我絕對會投票(擱置格林的動議)」。

民主黨聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)也說，重點不是在拯救強生免於罷免，他只是會與國會中任何願意拯救烏克蘭人民的人站邊並結盟。

強生最近幾日私下向一些民主黨議員表示，他將在復活節假期復會後將烏克蘭援助法案提交投票，稱本周完成聯邦政府預算後，對外援助將是眾院的下個優先事項。民主黨聯邦眾議員庫斯特(Annie Kuster，新罕州)21日說，她當天跟強生有段非常積極的談話，強生向她保證烏克蘭援助法案將會落實，「我對此充滿信心」。

眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示在決定行動之前，他們將先聽取成員的意見，很快就會討論此事；並說格林「是個笑話，她非常丟臉」。