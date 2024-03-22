美軍稱解放軍準備2027前攻台 陸：台灣問題是中國人自己的事

針對美國印太司令部司令阿基里諾表示，中國正以二戰以來前所未見的規模建設軍事和核武庫，跡象表明其正「雄心勃勃」，準備在2027年前侵台。對此，中國大陸外交部發言人林劍21日回應說，「台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」，並指大陸的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的前景。

林劍當天在大陸外交部例行記者會就此回應表示，「我還要嚴正提醒美方，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」。

林劍說，「我們(大陸)的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的前景，我們的底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去」。「美國國內一些人企圖渲染『中國威脅論』，加劇台海的緊張局勢，挑動對抗，我們對此堅決反對」。

他說，要維護台海和平，就必須旗幟鮮明地堅持「一個中國原則」，反對「台獨」。「 同時，任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

另據台國防部 表示，自21日晚間7時30分起，陸續偵獲中共 蘇愷30、運8及無人機等各型主、輔戰機計20架次出海活動，其中九架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合中共軍 艦執行「聯合戰備警巡」。

台國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。