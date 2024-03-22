我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

美軍稱解放軍準備2027前攻台 陸：台灣問題是中國人自己的事

記者陳政錄／綜合報導

針對美國印太司令部司令阿基里諾表示，中國正以二戰以來前所未見的規模建設軍事和核武庫，跡象表明其正「雄心勃勃」，準備在2027年前侵台。對此，中國大陸外交部發言人林劍21日回應說，「台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」，並指大陸的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的前景。

林劍當天在大陸外交部例行記者會就此回應表示，「我還要嚴正提醒美方，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」。

林劍說，「我們(大陸)的政策很清晰，就是繼續以最大的誠意爭取和平統一的前景，我們的底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去」。「美國國內一些人企圖渲染『中國威脅論』，加劇台海的緊張局勢，挑動對抗，我們對此堅決反對」。

他說，要維護台海和平，就必須旗幟鮮明地堅持「一個中國原則」，反對「台獨」。「 同時，任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

另據台國防部表示，自21日晚間7時30分起，陸續偵獲中共蘇愷30、運8及無人機等各型主、輔戰機計20架次出海活動，其中九架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合中共軍艦執行「聯合戰備警巡」。

台國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。

國防部 中共 共軍

上一則

交不出保證金 川普控檢：想偷我錢

下一則

新聞幕後／錯將「長駐」當「常駐」 美台避之惟恐不及

延伸閱讀

解放軍2027年前攻台？中外交部：不要低估中國人的決心

解放軍2027年前攻台？中外交部：不要低估中國人的決心
台國防部：大批解放軍機夜航出海 9架機進入台防空識別區

台國防部：大批解放軍機夜航出海 9架機進入台防空識別區
何衛東「打擊虛假作戰能力」疑被封 分析：證實中軍力灌水

何衛東「打擊虛假作戰能力」疑被封 分析：證實中軍力灌水
半島電視台：許多中國人重視國內問題 更甚統一台灣

半島電視台：許多中國人重視國內問題 更甚統一台灣

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域