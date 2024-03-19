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白宮vs.社媒 小羅伯甘迺迪「反疫苗」貼文被要求下架

記者顏伶如／綜合報導
大法官傾向同意拜登政府的立場，對社群媒體的過偏言論可以加以管制。最高法院對此的裁決，被視為訂定數位時代的言論自由標準。（路透）
大法官傾向同意拜登政府的立場，對社群媒體的過偏言論可以加以管制。最高法院對此的裁決，被視為訂定數位時代的言論自由標準。（路透）

美國職棒傳奇球星漢克阿倫(Hank Aaron)2021年過世時，反疫苗人士、目前以獨立候選人身分角逐2024年總統大選的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在當時的推特(Twitter)發文寫道，施打新冠疫苗就是致死原因；小羅伯‧甘迺迪發表推文的隔天，白宮官員要求現已改名為X平台的推特移除推文，推特同意照辦，Meta Platforms的反應則比推特更進一步，暫停小羅伯‧甘迺迪的Instagram及臉書(Facebook)帳號。

華爾街日報報導，這起案例可以看出，白宮官員與社群媒體平台之間的互動，是根據白宮疫情危機期間打擊疫苗、居家避疫等公共衛生規定不實訊息的策略。根據法院紀錄，數十名聯邦官員與社群網路平台固定聯繫，要求移除貼文或降低貼文推播熱度。

聯邦政府新冠疫情期間積極管理不實訊息是否逾越憲法界線，是最高法院18日聽取口頭辯論的案件重點。這起案例也是最高法院今年受理一連串類似案件之一，判決結果對於數位言論自由、內容審核(content moderation)可能帶來具有劃時代意義的影響。

最高法院大法官在兩個彼此對立的觀點之間衡量：政府運用權力說服社群媒體，是否屬於能被允許的政策宣導方式？還是政府以非法手段逼迫私人企業打壓政府自己無法要求噤聲的某些言論？

塔夫茨大學(Tufts University)法律教授葛儂(Michael Glennon)指出，界線如何畫分的問題永遠存在。他說，究竟什麼地步應該適可而止，要做出決斷是非常不容易的。

2022年，密蘇里州、路易斯安納州共和黨籍檢察長聯合提告。指控聯邦政府以對抗疫情不實訊息為名，實際上進行言論審查。拜登政府回應說，有關政府影響力的說詞過於誇張。

訴狀指出，聯邦政府不只打壓疫情相關言論，聯邦調查局(FBI)透過網路平台帶風向，讓網友誤以為紐約郵報(New York Post)在2020年大選之前倒數幾周刊登的拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)爆料，內容來自俄羅斯提供的假消息。

疫情 推特 杭特‧拜登

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