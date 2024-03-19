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跨黨派立法監管社群媒體 已是大勢所趨

記者胡玉立／綜合報導

儘管13日眾院壓倒性多數的表決結果是衝著TikTok(抖音)而來，但它呈現的跨黨派合作行動與評析氛圍，正足以凸顯透過立法監管和打擊社群媒體公司，已是大勢所趨。

國家廣播公司新聞網(NBC News)分析指出，多年來，一直有政治人物強硬表態，間或提出針對消費電子科技巨頭的法案，甚至還有臉書Facebook(母公司Meta)等科技公司主動呼籲加強監管，但立法進展始終有限。

如今，情況已開始發生變化。

當前有很多法案不是只涉及抖音，其中最著名的「兒童網路安全法案」(Kids Online Safety Act)，就在國會獲得廣泛支持，甚至攪亂了傳統政治結盟形態。該法案要求社群媒體公司採取更多措施，以確保各平台關注兒童及青少年用戶安全，解決性剝削和騷擾等問題。

聯邦層級以下的州級政府也有各種不同的立法構想，甚至還有提案禁止16歲以下兒童使用社群媒體。這些法案明顯存在許多障礙；它們不但要通過國會參眾兩院或州立法機構，也勢將面臨法律挑戰；就算成功立法也有可能功虧一簣。

以德州和佛州為例，它們都通過了旨在規定社群媒體公司調整其平台的法律，但最高法院大法官已在最近的法律辯論中對這些法案表示懷疑，顯示這些法律可能很快就會被推翻。

至於眾院獲得廣泛支持的禁TikTok法案，在參院也面臨著不確定未來；參議員們已表示此案並沒有那麼急迫。拜登則已表示，若該法案送到他的辦公桌，他會同意簽署。

拜登正在努力競選連任，要爭取年輕選民支持已相當費力，要不要將此案送到拜登手中，民主黨人也必須好好考慮。

不過，就算禁TikTok法案最終失敗，兩黨未來針對社群媒體公司出現多元化合作的立法行動，勢將增加；過去這些科技公司在營運時，其實很少需要擔心來自政府的干預。

社群媒體 拜登 TikTok

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