邁阿密釘子戶抗開發商收購20年 陰影壟罩垃圾成堆

邁阿密的豪華地段科勒爾蓋布爾斯(Coral Gables)一處新的房地產 開發案占地數百萬平方英尺，裡頭有停車場、辦公大樓、飯店，但在這些高聳建築中卻藏著一棟地中海風格的灰泥兩室平房，與周遭格格不入。屋主卡波特(Orlando Capote)已經力抗開發商收購20多年，現在成為該區的奇景之一。

美國國家公共廣播電台(NPR)報導，現年68歲的卡波特是精通城市規畫法和分區法的專業工程師，他的房子曾在當地隨處可見。2004年房地產繁榮時開發商開始收購附近房屋、為新項目鋪路，但由於父親當時重病，他無法一邊照顧父親、一邊處理房子的事。佛州 房地產泡沫不久後破滅，這件事也不了了之，直到10年後另一家開發商Agave Holdings有意收購這塊土地，推動更野心勃勃的項目。

卡波特說Agave員工2013年來到他家說服他簽署文件，但文件措辭讓他非常憤怒，內文口吻像是強迫卡波特一定得賣，且在項目申請許可過程中可以代表卡波特；他立刻趕走這些人。後來另名員工提議以屋換屋，還加上一輛汽車和50萬元，以求交易成功，但卡波特表示不信任開發商，從未回應此提議。

於是便演變成現今情況：新建的Loews飯店對面沿著單行道到一條沒有標示的小巷，盡頭便是卡波特家後院，籠罩在周圍高樓的陰影下。院子裡有成堆的垃圾，但市政府不會來收拾。

卡波特說最糟時期是施工期間，起重機在房子上空盤旋，街道被封閉近兩年。他向市府投訴封閉處不安全且違反消防法規，因建築物的入口距離街道不得超過150呎，但一名市府官員視察後仍宣布安全。卡波特年邁的母親幾個月後在家摔倒，但封閉處距離過遠，急救人員到達時只能抱著她走回車上，耽誤救援時間；他母親進復健機構後便沒有再回家。卡波特痛批：「還需要更多證據來證明本市為了讓開發商受益而違反消防法規嗎？」