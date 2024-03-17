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研究：工時減少 員工更有活力且更專注

編譯徐薏茹／綜合16日電
每日的通勤是上班族的夢魘，因此上班族多對周休三日的提案很感興趣。(美聯社)
每日的通勤是上班族的夢魘，因此上班族多對周休三日的提案很感興趣。(美聯社)

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)提案將一周的工作時數由40小時縮短為32小時，即周休三日；批評者認為，強制縮短一周工作時間將迫使許多公司雇用額外勞工或降低生產力。

桑德斯表示，由於自動化、機器人和人工智慧的進步，企業可以在不削減薪資及福利的情況下給員工更多休假。近期一項研究分析也贊同桑德斯的說法，英國公司採用32小時工作制的結果顯示，在收入保持穩定或增加的同時，員工的壓力減少，注意力更集中。

2022年由大學研究員及非營利組織4 Day Week Global組成的團隊號召61家公司，於六個月期間在不減薪的情況下減少工作時間，之後2900名員工中有71%的人表示疲倦不堪的感覺緩解，近半數人表示對自己的工作更加滿意。

與此同時，24家參與研究公司的收入在前六個月增長34%以上，其他約20多家公司報告較小的增長幅度。

波士頓學院社會學教授、該英國研究首席研究員茱莉葉·舒爾(Juliet Shor)告訴桑德斯領導的參院委員會：「試驗期間大多數員工的生產力提高，他們更有活力、更專注且更有能力。」

批評人士則指出，對於員工大部分時間使用電腦或開會的公司而言，每周32小時的工作制可能有用，但對於需要員工親手操作維持生產線運行的製造廠而言，這一制度可能對生產造成極嚴重的影響。

「人力資源政策協會」(HR Policy Association)的金恩(Roger King)向參院委員會表示：「這些計畫會有後果，在許多產業都不起作用。」

由於共和黨以及部分民主黨人的強烈反對，桑德斯的提案預計不會在參院有太大的進展，加州民主黨籍眾議員高野(Mark Takano)提出的對應法案在共和黨掌控的眾院更可能失敗。

共和黨籍聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)表示，較少的工時支付相同的薪資，將迫使雇主把雇用更多勞力的成本轉移給消費者，「這將威脅到數百萬小企業，因為他們無法找到足夠的勞工，因此利潤微薄」。

桑德斯 參院 共和黨

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