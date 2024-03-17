每周工作32小時不減薪？桑德斯提案「周休三日」國會難過關

進步派聯邦參議員桑德斯(左)日前提出「周休三日」的提案，被共和黨籍參議員批評，不利企業經營者。(路透)

佛蒙特州國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)提出讓企業將每周工時從40小時縮減至32小時，即周休三日，但不得減薪的議案；政治專家與勞資關係學者認為這項法案難以過關，共和黨 議員已表態反對，民主黨 議員目前僅兩人表態支持。

美國廣播公司新聞網(ABC News)16日報導，桑德斯13日提出的縮減工時法案獲得勞工 倡議團體的肯定，宣稱此舉不僅有利員工福祉，更有助提高雇主的生產力優勢。

但政治分析師懷疑這項法案能否過關，因為共和黨幾乎肯定會反對，民主黨內部對此法案的支持度也不高；截至16日，只有加州民主黨籍參議員巴特勒(Laphonza Butler)和加州民主黨眾議員高野(Mark Takano)表態支持。

密西根大學(University of Michigan)政治學教授霍爾(Richard Hall)說：「這項法案很難通過，尤其是國會分布高度極化，輕易就能阻止這項法案。」

法案倡議者指出，縮短工持能擴大職場技術效益，包括自動化和人工智慧的最新演進。

每周40小時的標準工時1940年成為聯邦準則，當時簡陋的機器讓工人的生產力降低。

支持縮減工時的一方認為，在科技進展的幫助下，縮短工時的產能更高；英國2月研究指出，歷經短暫的每周上班四天試行計畫後，約90%企業決定維持周休三日的模式。

紐約州雪城大學(Syracuse University)產業與勞工關係教授琳恩‧文森(Lynne Vincent)不認為縮短工時法案會過關；高野去年曾在眾院提出類似法案，當時僅在眾院獲得七位同僚支持。

共和黨部分議員已在14日的參院健康、教育、勞工與退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor and Pensions, HELP)聽證會上表示反對，共和黨聯邦參議員布勞恩(Mike Braun)表示，大企業自願縮短每周工時較合適，強烈反對聯邦政府強迫大企業執行。他說：「我不同意任何強加於可能影響企業生存優勢的事情」。