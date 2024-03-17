為毒品交易提供便利？臉書母公司Meta遭調查

維吉尼亞州聯邦檢察官已向Meta發出傳票，追查它旗下的社交平台，是否為非法銷售毒品提供便利而從中獲利。(美聯社)

美國社交媒體在非法藥物及毒品 交易活動所扮演的角色，愈來愈受到關注，消息人士透露，擁有Instagram及臉書(Facebook)的Meta，正遭到維州聯邦大陪審團調查。

華爾街 日報報導，消息指出，作為調查一部分，維吉尼亞州聯邦檢察官已向Meta發出傳票 ，追查它旗下的社交平台，是否為非法銷售毒品提供便利而從中獲利。

根據「華爾街日報」取得的傳票副本，檢察官早於去年已發出傳票，並持續索取Meta旗下平台所涉的非法藥物售賣紀錄。

據悉，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)也一直協助調查，但華爾街日報指出，調查並不一定最後會有犯罪起訴。

在有關調查公開後，Meta發聲明表示，「販售非法藥物違反了我們的政策，會努力在提供的服務中查找及移除這類內容。」又說會積極與執法機構合作，協助打擊非法藥物的銷售與分銷。

Meta全球事務總裁克萊格(Nick Clegg)15日在社媒平台X發文，指公司已與國務院、聯合國毒品暨犯罪辦公室(UN Office on Drugs and Crime)等合作，協助打擊在網上銷售合成藥物，並會向用戶展開教育宣傳。

他強調濫用鴉片類藥物是重大的公共衛生問題，需要美國社會各界採取行動。

Meta據報已招聘外部公司負責篩選可能違反藥品銷售規則的廣告商及內容，其中一家名為LegitScript的公司，會確定哪些公司可以在Meta旗下社媒宣傳和推廣處方藥。

伯明翰阿拉巴馬大學的研究人員雖然沒有向Meta提供服務，但也跟臉書合作，協助標記與藥品銷售相關的內容。

社媒平台早已因為內容會傷害年輕人，尤其是兒童，因而受到國會議員的審查。

目前的通信規範法(Communications Decency Act)第230條規定，除少數情況外，線上平台不對第三方發布的內容負責。不少國會議員研究是否須修訂，令科技公司對第三方在其平台上發布的內容負責。

在新冠疫情期間，不少網上醫療公司在臉書及Instagram投放大量廣告，兜售各式各樣的處方藥，助長受管制藥物遭濫用。

華爾街日報一項調查發現，這些醫療公司廣告只宣傳藥物的好處，但沒有提及副作用，同時又自稱是醫療服務提供者而非藥物製造商、包裝商或分銷商，從而避過FDA的傳統廣告規則。