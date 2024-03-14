我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

普亭警告西方：已做好核戰準備

編譯中心／綜合13日電
俄羅斯總統普亭13日警告西方說，俄國依舊處於備戰狀態，且對核戰做好完全準備。圖為俄國今年3月1日公布的核試射圖片。(路透)
俄羅斯總統普亭13日警告西方說，俄國依舊處於備戰狀態，且對核戰做好完全準備。圖為俄國今年3月1日公布的核試射圖片。(路透)

俄羅斯總統普亭在13日見報的談話中說，俄國依舊處於備戰狀態，且對核戰做好完全準備，但目前並非「凡事都一頭熱往這方面前進」。他並說，無論美國誰當總統，俄方都會合作。

路透報導，根據與俄國官媒的訪談，普亭(Vladimir Putin)說，俄國主權一旦受到威脅，已準備好動用核武。普亭2022年2月全面入侵烏克蘭後，幾乎篤定將在本月15日至17日舉行的俄國總統大選勝出。

關於俄國是否真做好核戰的準備，普亭告訴第一頻道(Rossiya-1)和俄羅斯新聞社(RIA)說：「從軍事-技術觀點來說，我們當然準備好了。」

他表示，美國明白，若部署美軍在俄羅斯領土或向烏克蘭派兵，俄方將視為干預之舉。

他說，在美國境內，「無論是俄美關係領域還是戰略克制領域，專家人數都夠多」。他說：「因此我不認為，這裡凡事都一頭熱往這(核衝突)方面前進，但我們已經做好準備了。」

他重申，動用核武一事，是克里姆林宮核理論所明定的，其政策詳述了俄羅斯可以動用武器的條件。

普亭說：「武器的存在就是為了加以使用。」他說：「我們有自己一套原則。」

他在這場議題廣泛的專訪中說，如果美國執行核試，俄羅斯或許會跟進，「不見得必然這麼做…我們仍須思考一下，但我不排除我們會做同樣的事」。

但普亭也表示，俄羅斯從沒在烏克蘭面臨需要動用核武的情況，「我們何必動用大規模毀滅性武器？從來沒有這樣的需要」。

至於美國選舉方面，普亭表示，俄羅斯不干預任何選舉，且無論美國民眾選誰當總統，俄國都會跟對方合作。

他說，川普還是美國總統的時候，曾斥責他與如今的拜登總統「同聲一氣」。他說：「最後一年總統任期時，川普先生，也就是現在的總統參選人，責備我與拜登同聲一氣…他在其中一次對話中問我：你希望瞌睡喬(Sleepy Joe，指拜登)勝選嗎？」

普亭說：「接著，令我大感意外的，他們開始迫害他(川普)，因為他們聲稱我們支持他當總統，根本是一派胡言。」

普亭今年2月曾說，他偏好拜登而非川普當美國總統，說拜登較有經驗且更好捉摸。

普亭 俄羅斯 俄國

上一則

遠超法俄 美居全球軍售龍頭

下一則

不滿採訪 馬斯克取消前CNN主播勒蒙合約

延伸閱讀

特檢訪談曝光 拜登主動提及長子卻忘死期 律師在旁提醒

特檢訪談曝光 拜登主動提及長子卻忘死期 律師在旁提醒
納瓦尼盟友伏科夫立陶宛遇襲 誓繼續對抗普亭不會放棄

納瓦尼盟友伏科夫立陶宛遇襲 誓繼續對抗普亭不會放棄
烏克蘭無人機攻擊俄煉油廠 普亭重申：已做好核戰準備

烏克蘭無人機攻擊俄煉油廠 普亭重申：已做好核戰準備
特檢報告：拜登記性不佳 反問「我還是副總統嗎」

特檢報告：拜登記性不佳 反問「我還是副總統嗎」

熱門新聞

中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
拜登總統。(路透)

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

2024-03-10 10:41
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26
拜登總統7日發表國情咨文內容備受矚目。（美聯社）

拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅

2024-03-07 10:24

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用