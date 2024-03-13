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稅務專家：川普面臨金主壓力 若再執政將為富人「減稅」

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

新聞周刊(Newsweek)12日報導，稅務專家奧斯華德(Ed Oswald)受訪時說，前總統川普若在今年大選勝出，再度執政將推出類似2017年「減稅及就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)計畫，為收入排行最頂端的高收入者減稅。

奧斯華德指出，川普當選之後，由於面臨共和黨金主壓力，將為適用聯邦個人所得稅最高稅率37%的民眾減稅，也就是個人年收入60萬9350元以上納稅人，夫妻合併報稅年收入73萬1200元以上。

奧斯華德受訪時說，如果川普再次執政，高達34兆的美國國債恐怕沒有機會降低，因為川普將為富人減稅，並有龐大政府支出。他說，前總統雷根上台時美國國債1兆，現在則達34兆，超過國內生產毛額(GDP)。

他指出：「到時候我們將必須面臨現實，因為要開始還債了。」

2017年「減稅及就業法」將於2025年12月屆滿失效。

奧斯華德說，川普再度上台之後，來自共和黨金主的壓力，將迫使川普為適用於聯邦所得稅37%的富人減稅。他表示：「目前最高稅率達37%，我能感受到要求減稅的壓力所在。」

他指出，為富人減稅是川普與共和黨精英派尋求和解的有效作法，因為黨內精英派不喜歡川普的行事風格。

根據自由派智庫機構「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy，ITEP)分析，2017年「減稅及就業法」將近半數優惠的受益對象是年收入23萬2000元以上民眾。

不過，奧斯華德指出，川普為富人減稅的行動空間有多大，取決於國會多數黨究竟由共和黨或民主黨掌控。他表示，如果川普在11月大選取得勝利，共和黨同時拿下參眾兩院多數席次，到時候將有更多富人減稅措施，即將屆滿效期的2017年「減稅及就業法」項目將獲得延長。

政府支出方面，奧斯華德評估，川普不太可能降低整體公共支出，聯邦政府赤字將進一步擴大，川普可能因為私怨而推翻俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)。

川普 共和黨 就業

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