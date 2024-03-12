4州今初選 拜川料跨提名門檻 各差102張、140張黨代表票

今年總統大選，將是拜登(左圖)與川普(右圖)再度對壘，兩人將掌握跨過提名門檻的黨代表票。 (美聯社)

本月5日的超級星期二初選投票結束後，截至11日止，拜登 總統只差102張黨代表票、前總統川普 也只需再拿到140張黨代表票，即可各自跨過黨提名人門檻，12日四州初選過後，兩人對決的選戰即可確定將捲土重來。

美聯社報導，喬治亞、密西西比、華盛頓和夏威夷四周12日舉行共和黨內初選，共有161名黨代表票，預估川普可以拿下喬治亞、密西西比和華盛頓所有黨代表票；至於夏威夷則按比率分配黨代表票。

川普距離共和黨提名所需1215張黨代表票，只差140張，原本認為川普面臨四項刑事、91項重罪指控，無法取得總統候選人資格的質疑，等到四州初選結果即可見分曉。

拜登距離民主黨 總統候選人所需的1968名黨代表票，只差102張，民主黨內初選12日在喬治亞、密西西比和華盛頓舉行，共有254張黨代表票，同時美屬地「北馬里亞納群島」(Northern Mariana Islands)和海外的民主黨內投票也在當天結束，由於拜登幾乎沒有對手，可望輕鬆過關。

不過拜登仍面臨部分抵制行動，包括喬治亞等左派人士與宗教領袖推動拒投民主黨內初選參選人，全是針對拜登支持以哈的戰爭的抗議行動。

不過拜登競選團隊並不擔心，因為拜登發表國情咨文後，短短24小時就募集1000萬元捐款，認為選情依然看好。

由於2020大選，川普在喬治亞州僅以1萬1780票些微差距敗陣，因此兩黨視喬州黨內初選為2024大選前哨戰，提前造勢，拉抬選情。

川普10日在造勢活動上呼籲在場人士支持因涉入國會大廈暴動事件而入獄的民眾，並讚揚喬州共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在拜登發表國情咨文時，當面嗆聲的舉動非常勇敢。

至於拜登則是積極爭取有色族群、年輕人和郊區選民支持，強調川普具爭議性的團隊以及對極右翼的支持；他說：「我們的自由其實就擺在今年11月大選的選票上。」

12日黨內初選前夕，拜登團隊公布新的競選廣告，強調自己比川普執政更有績效，以化解外界對其高齡的憂慮；力挺川普的超級政治行動委員會(super PAC)立即以廣告回應：「如果拜登勝選，他還能活到2029年嗎？」