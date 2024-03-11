奧斯卡／奧本海默大贏家 包辦最佳影片&最佳導演 席尼墨菲稱帝、艾瑪史東封后

席尼墨菲以在「奧本海默」一片的精湛演技，榮膺本屆奧斯卡影帝。(美聯社)

艾瑪史東憑「可憐的東西」一片的精彩演技，成為本屆奥斯卡影后。(美聯社)

第96屆奧斯卡頒獎典禮，獲得13項提名的「奧本海默 」(Oppenheimer)是今年最大贏家，贏得最佳電影、最佳導演、最佳男主角和最佳男配角等七項大獎；至於華裔導演執導的紀錄短片「金門」(Island in Between)和「奶奶跟外婆」(Nǎi Nai & Wài Pó)雙雙入圍 ，可惜鎩羽而歸。

由克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的傳記大片「奧本海默」上映以來叫好又叫座，締造10億元票房佳績，獲得最佳電影、最佳導演。47歲愛爾蘭演員席尼墨菲(Cillian Murphy)則奪下最佳男主角；這位新科影帝向來以精湛的演技廣受好評，得獎實至名歸。

最佳女主角獎項由楊紫瓊等五位影后共同上台介紹入圍者，最後由「可憐的東西」(Poor Things)35歲女主角、四度入圍的艾瑪史東(Emma Stone)擊敗「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)原住民女演員莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)，第二度拿下小金人 。

小勞勃道尼 奪最佳男配角獎

飾演「鋼鐵人」(Iron Man)名聲享譽全球的影星小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)暌違15年後，在「奧本海默」飾演前商務部長史特勞斯(Lewis Strauss)，第三度入圍，拿下演藝事業第一座小金人，並在領獎時含淚感謝妻子。

本屆奧斯卡最佳男配角獎，由「奧本海默」的小勞勃道尼奪得，這也是他出道多年所獲的第一座奧斯卡獎。(路透)

達芬喬伊藍道夫 最佳女配角獎

最佳女配角則由「滯留生」(The Holdovers)飾演食堂大廚的達芬喬伊藍道夫(Da'Vine Joy Randolph)獲得，這位37歲非裔女演員首次入圍奧斯卡，就抱走小金人，讓她當場喜極而泣。

女星達芬喬伊藍道夫在「滯留生」片中，喪子卻不悲情的暖心演技，獲得本屆奧斯卡最佳女配角。(路透)

頒最佳服裝 肌肉男全裸上陣

值得一提的是，頒發最佳服裝設計的肌肉男星約翰希南(John Cena)竟然全裸登場，還說「戲服真的很重要」，令全場哄堂大笑；「可憐的東西」還囊括最佳服裝設計、最佳妝髮設計以及最佳美術指導三項大獎。

至於去年度電影票房冠軍「Barbie芭比」獲得八項提名，最後只有主題曲What Was I Made For得最佳原創歌曲獎。

兩部華裔紀錄片 雙雙鎩羽

最佳紀錄短片項目，江松長執導的「金門」和王湘聖執導的「奶奶跟外婆」雙雙入圍，但最後由「最後的樂器維修師」(The Last Repair Shop)獲獎。

最佳紀錄短片長片則頒給「戰爭日記」(20 Days in Mariupol)，創下奧斯卡史上第一個烏克蘭作品，得獎人領獎時還呼籲俄羅斯不要侵略烏克蘭。

影壇硬漢阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)上台頒發最佳視覺效果，由日本怪獸系列電影「哥吉拉-1.0」(Godzilla Minus One)獲得。

另外最佳原創劇本由法國出品「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)獲得；最佳改編劇本由「美式小說」(American Fiction)獲得；最佳國際影片則是獎落英國，由「夢想集中營」(The Zone of Interest)獲得。

蒼鷺與少年獲獎 宮峻駿3握小金人

日本動畫名導宮崎駿執導的「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron)踢走迪士尼，獲得最佳動畫長片，也是宮崎駿繼2003年「神隱少女」相隔21年再次得獎，加上2014年獲頒終身成就獎，83歲的宮崎駿共有3座小金人。