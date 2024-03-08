阻止國會禁TikTok 用戶打爆議員電話

國會眾院能源和商業委員會7日通過法案，指可將熱門影音平台抖音視為國安威脅。該案近日將提交國會全體眾議員表決。(路透)

熱門影音平台抖音 (TikTok)面對國會壓力，堅稱已將美國用戶的資料儲存在美國，中國政府無法存取或控制抖音；執行長周受資亦曾於國會作證該公司與中國政府並無牽連。但國會眾院 能源和商業委員會(Energy and Commerce Committee)7日通過一項法案，可將抖音視為國安威脅；抖音也號召回擊，成千上萬用戶狂打國會議員辦公室的電話。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這項《保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案》(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act)將賦予總統權力，透過聯邦調查局(FBI)和其他情報機構等實體，將認定受到控制的社交媒體應用程式識別為國家安全威脅；外國對手包括中國、俄羅斯、伊朗和北韓。

能源和商業委員會一致通過法案後，眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)表示將迅速提交眾院審議，於下周投票。

抖音則向18歲以上的用戶推播通知，以白色大字寫道「停止關閉TikTok」、「現在就發聲」的文字，鼓勵用戶致電國會反對該法案。法案起草人之一的共和黨聯邦眾議員 蓋拉格(Mike Gallagher)表示，其他眾議員都說他們的辦公室電話湧入接不完的民眾電話，「有些同事住在辦公室裡，像我就住在辦公室…聽說他們辦公室接到了很多電話，這是肯定的…電話昨晚一直響個不停」。

抖音的一位發言人表示，政府正試圖剝奪1億7000萬名美國民眾受憲法保護的言論自由權，這將損害數以百萬計的企業、剝奪藝術家的觀眾，並摧毀全國無數創作者的生計。蓋拉格則反駁「禁令」的說法，稱該法案不是禁令，只要抖音母公司「字節跳動」不再擁有該公司，抖音就可以繼續生存。