政協主席王滬寧 提打造兩岸共同市場 未單獨點出台灣

中國政協第14屆全國委員會委員在北京人民大會堂接受媒體訪問。(新華社)

中國全國政協14屆二次會議4日於北京人民大會堂舉行，政協主席王滬寧發表政協常委會工作報告，就涉台工作提及「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言」，並未單獨點出「台灣」。

這次政協會議於4日下午3時開幕，中共 中央政治局七常委悉數出席。會議由中共統戰部長、政協副主席石泰峰主持，王滬寧以口頭發表的政協常委會工作報告中，就一年來的工作進行回顧，在涉台工作方面，他提到圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。

去年、前年，時任政協主席汪洋在工作報告中都有「加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫」相關表述，反而過去兩年的報告都較少提到的產業發展議題，在今年表述變多。

王滬寧工作報告中提到較多的是民族事務，強調政協學習貫徹新時代的治藏方略及治疆方略，就推進「藏傳佛教中國化」、推進「新疆 伊斯蘭教中國化」等赴西藏、新疆、四川涉藏州縣開展十次調研視察，就加強各民族「交往交流交融」歷史闡釋和宣傳教育、加強高等院校鑄牢「中華民族共同體」意識教育等深入研究。