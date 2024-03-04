重大刑案扭轉風向 無證客犯罪潮 衝擊拜登連任
美墨邊境無證移民潮一直是拜登政府難解的問題，而一連串被釋放無證移民引發關注的重大犯罪，逐漸扭轉移民辯論風向，不僅迫使提供庇護的城市檢討現行政策，也可能對拜登總統競選連任造成影響。
華盛頓時報報導，喬治亞州一名護理系學生遭一名男子殺害，馬里蘭州一名男子謀殺2歲幼童被起訴，一名男子在華府開槍打傷三名警員，這些嫌犯都是無證移民。
部分嫌犯受惠於拜登政府邊境捉放政策，其他人前科累累卻因庇護政策而不會被遣返，國土安全部也沒有資源將其緝拿到案。
紐約兩大委內瑞拉無證移民幫派成員今年1月襲警，紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，是時候修改紐約市的庇護政策，至少要與部分具備遣返職權的單位合作。
馬里蘭州蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)允諾加強與聯邦移民及海關執法局(ICE)合作，蒙郡去年兩度釋放被控一級謀殺罪的無證移民特雷霍-格拉納多斯(Nilson Noel Trejo-Granados)，他被控在喬治王子郡(Prince George's County)社區殺害一名嬰兒。
ICE曾詢問特雷霍-格拉納多斯獲釋的時間並提出「拘留」要求，卻都遭蒙郡拒絕，導致2歲的普-卡塞雷斯(Jeremy Poou-Caceres)身亡、他的母親在槍戰中受傷，而特雷霍-格拉納多斯逍遙法外。
艾瑞奇表示，蒙郡已與ICE就重罪犯合作，但將重新審查對象清單；艾瑞奇允諾賦予遣返官員兩倍時間，拘提即將獲釋的無證移民，並批准目前在押者的遣返名單。
亞當斯則表示，紐約必須改變全面庇護政策，在面對涉及重罪的無證移民時，允許更多單位介入。亞當斯說：「我們必須聯繫ICE，若ICE決定遣返，就必須遣返。」
遣返挑戰庇護論述的核心，倡議人士表示，ICE的態度對移民不公平，讓他們不願與地方警員合作。
拜登日前在德州邊境與今年大選潛在對手、前總統川普拚場，拜登視察德州格蘭德河(Rio Grande)地區的布朗斯維爾(Brownsville)，而川普走訪伊戈帕斯(Eagle Pass)。
拜登與川普都聆聽邊境巡邏隊(Border Patrol)探員對無證移民的看法，移民權力人士則擔心諸多高調無證移民刑案可能改變移民辯論風向。
全國移民論壇(National Immigration Forum)總裁與執行長珍妮‧莫瑞(Jennie Murray)表示，「要追究的是犯案的個人，而民選官員和候選人此刻不該利用令人心碎的案件，當作政治宣傳或製造恐懼；我們需要領袖們團結大夥，而非分化彼此。」
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