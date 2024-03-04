我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

重大刑案扭轉風向 無證客犯罪潮 衝擊拜登連任

編譯陳韻涵／綜合3日電
國安部預測，到今年10月以前，會有800多萬尋求庇護及其他移民滯留美國。圖為大批無證移民在德州艾爾帕索排隊向邊境巡邏隊自首，尋求庇護。(路透)
國安部預測，到今年10月以前，會有800多萬尋求庇護及其他移民滯留美國。圖為大批無證移民在德州艾爾帕索排隊向邊境巡邏隊自首，尋求庇護。(路透)

美墨邊境無證移民潮一直是拜登政府難解的問題，而一連串被釋放無證移民引發關注的重大犯罪，逐漸扭轉移民辯論風向，不僅迫使提供庇護的城市檢討現行政策，也可能對拜登總統競選連任造成影響。

華盛頓時報報導，喬治亞州一名護理系學生遭一名男子殺害，馬里蘭州一名男子謀殺2歲幼童被起訴，一名男子在華府開槍打傷三名警員，這些嫌犯都是無證移民。

部分嫌犯受惠於拜登政府邊境捉放政策，其他人前科累累卻因庇護政策而不會被遣返，國土安全部也沒有資源將其緝拿到案。

紐約兩大委內瑞拉無證移民幫派成員今年1月襲警，紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，是時候修改紐約市的庇護政策，至少要與部分具備遣返職權的單位合作。

維權團體希望美國不要歧視無證移民，圖為民眾在奧克拉荷馬州一個移民拘留中心前示威。...
維權團體希望美國不要歧視無證移民，圖為民眾在奧克拉荷馬州一個移民拘留中心前示威。(美聯社)

馬里蘭州蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)允諾加強與聯邦移民及海關執法局(ICE)合作，蒙郡去年兩度釋放被控一級謀殺罪的無證移民特雷霍-格拉納多斯(Nilson Noel Trejo-Granados)，他被控在喬治王子郡(Prince George's County)社區殺害一名嬰兒。

ICE曾詢問特雷霍-格拉納多斯獲釋的時間並提出「拘留」要求，卻都遭蒙郡拒絕，導致2歲的普-卡塞雷斯(Jeremy Poou-Caceres)身亡、他的母親在槍戰中受傷，而特雷霍-格拉納多斯逍遙法外。

艾瑞奇表示，蒙郡已與ICE就重罪犯合作，但將重新審查對象清單；艾瑞奇允諾賦予遣返官員兩倍時間，拘提即將獲釋的無證移民，並批准目前在押者的遣返名單。

亞當斯則表示，紐約必須改變全面庇護政策，在面對涉及重罪的無證移民時，允許更多單位介入。亞當斯說：「我們必須聯繫ICE，若ICE決定遣返，就必須遣返。」

遣返挑戰庇護論述的核心，倡議人士表示，ICE的態度對移民不公平，讓他們不願與地方警員合作。

拜登日前在德州邊境與今年大選潛在對手、前總統川普拚場，拜登視察德州格蘭德河(Rio Grande)地區的布朗斯維爾(Brownsville)，而川普走訪伊戈帕斯(Eagle Pass)。

拜登與川普都聆聽邊境巡邏隊(Border Patrol)探員對無證移民的看法，移民權力人士則擔心諸多高調無證移民刑案可能改變移民辯論風向。

全國移民論壇(National Immigration Forum)總裁與執行長珍妮‧莫瑞(Jennie Murray)表示，「要追究的是犯案的個人，而民選官員和候選人此刻不該利用令人心碎的案件，當作政治宣傳或製造恐懼；我們需要領袖們團結大夥，而非分化彼此。」

邊境無證移民潮一直是拜登政府難解的問題。(美聯社)
邊境無證移民潮一直是拜登政府難解的問題。(美聯社)

移民 遣返 拜登

上一則

超級星期二將至 川普猛打拜登邊境政策 再拋陰謀論

下一則

預期賴清德不碰一中底線 中國政協常委：兩岸可能延續不獨不武

延伸閱讀

超級星期二與國情咨文接連登場 揭大選序幕

超級星期二與國情咨文接連登場 揭大選序幕
跟「他」一樣老了？川普半年3次搞錯人 拜登說成歐巴馬

跟「他」一樣老了？川普半年3次搞錯人 拜登說成歐巴馬
川普初選連下數城 卻持續流失中間派共和黨人支持

川普初選連下數城 卻持續流失中間派共和黨人支持
紐時最新民調：拜登領導能力受質疑 支持度輸川普5%

紐時最新民調：拜登領導能力受質疑 支持度輸川普5%

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
川普在威斯康辛州為年輕的支持者簽名。(路透)

哈佛大學民調：最喜歡川普的年齡族群是Z世代

2024-02-29 11:49
肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)將於11月辭去參院共和黨領袖職務。(美聯社)

麥康諾辭職 史上任期最長參院共和黨領袖11月下台

2024-02-28 12:40

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元

紐約法拉盛停車場繳費機交易失敗 華女停不滿3小時付逾百元
假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰

假扮亞馬遜送貨員 華人夫婦從佛州遠赴西雅圖綁架女嬰