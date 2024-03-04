俄勒岡宣告「毒品合法化」失敗 新法恢復持毒刑責

波特蘭一名毒品成癮者手上拿著吸毒用品；俄勒岡州三年前通過毒品合法化措施，結果吸毒死亡的人數激增。( 美聯社)

俄勒岡州議會日前通過恢復毒品 追究刑責的新法，州長科特克(Tina Kotek)已表示支持該法案，意味著實施三年的「110號提案」(Measure 110)毒品合法化措施，宣告失敗。

俄勒岡公共廣播電台(OPB)報導，州參議會1日在兩黨議員支持下，以21票對8票絕對優勢，通過州眾議會4002號法案(House Bill 4002)，任何持有少量芬太尼等非法禁藥者最高將面臨六個月有刑期，並擴大類鴉片藥物戒斷藥品的取得範圍，建立新的戒毒設施，並讓檢方更容易對販毒者追究刑責。

新法起草人之一、州參議會多數黨領袖民主黨 籍參議員利伯(Kate Lieber) 表示：「我們將加倍努力確保俄勒岡人能夠獲得所需的醫療照護。」並預期新法「成為司法體制真正改變的開始」。

波特蘭一名毒品成癮者正在吸食芬太尼；俄勒岡州三年前通過毒品合法化措施，結果吸毒死亡的人數激增。( 美聯社)

一旦新法上路，已實施三年、經由俄州 州民公投通過的「110號提案」等同作廢，該提案提供吸毒者接受戒毒治療而非刑事罰則的選項，允許持有毒品的犯罪紀錄可以自動刪除。

多數州議員認為，重新恢復吸毒刑責，是解決俄州毒品危機的必要手段，州參議會少數黨領袖克諾普(Tim Knopp)表示：「110號提案不如預期，芬太尼氾濫加上服用類鴉片藥物過量死亡呈級數增加，俄州毒品危機猶如垃圾桶之火般徹底失控。」

不過根據研究，毒品致死人數暴增的真正的原因是芬太尼氾濫，和毒品非刑事化無關，因此民主黨籍州參議員戈登(Jeff Golden)表示：「今天我投票支持，是相信新法不會導致毒品戰爭捲土重來。」

民主黨籍州參議員登布羅(Michael Dembrow)批評新法制定倉促，屆時推積如山的毒品案恐成司法人員的沉重負擔。

民主黨州長科特克表示，需要仔細閱讀條文再決定是否簽署，但仍同意恢復對吸毒者追究刑責的做法。