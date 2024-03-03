AI促使美國省思個資保護 可能進一步對中國祭出貿易限制

由於人工智慧（AI）等科技帶來新的風險，美國正在重新思考從基因資訊到聯網汽車領域的國內個資保護政策，而且很可能進一步對中國祭出貿易限制。（聯合報系資料庫）

由於人工智慧（AI ）等科技帶來新的風險，美國正在重新思考從基因資訊到聯網汽車領域的國內個資保護政策，而且很可能進一步對中國祭出貿易限制。

美國總統拜登 （Joe Biden）的政府2月28日發布一項行政命令，基於國安考量，禁止基因組（genomic data）等數據流向中國及俄羅斯等國家，以保護美國人個資。

隔天美國政府又指出，隨著對資料安全的擔憂與日俱增，美國正著手調查「聯網汽車」的國家安全風險，特別是中國製造的技術。

法新社報導，光是過去一週，拜登政府就採取數項行動，來擴大華府的國安因應措施。拜登政府擔憂這類資料會被用於追蹤美國公民 ，包括那些擔任敏感職務的人士，或是被用來訓練AI模型。

對手使用敏感資料發展AI後，可能運用這項技術來監控或勒索美國公民，來找出隱藏自己跟政府有關係的人。

美國「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）資深研究員高曼（Lindsay Gorman）表示，華府開始認知到「資料的戰略和國安價值」。

高曼指出，美國商務部著手調查聯網汽車領域的中國科技所構成風險，「是一項對於未來網路應用層面姍姍來遲的調查」。

她還說，可以預期美國將針對物聯網產生的資料進一步展開調查。