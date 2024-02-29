海底傳神秘敲擊聲…「泰坦號」搜救紀錄片首公開 海軍揭背後真相
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」2023年6月證實失事遇難之前，曾有消息稱每隔30分鐘就偵測到敲擊聲在深海迴盪，一度燃起了「泰坦號」仍有可能獲救的希望。一隻即將播放的紀錄片近日公開了預告，首度披露此一神秘聲音。
BBC與紐約郵報28日報導，英國第5頻道定於3月初播放的「Minute by Minute: The Titan Sub Disaster」紀錄了救援行動。據報導，聲納浮標在2023年6月20日晚間11時30分左右首度紀錄了神秘的敲擊聲，美國海軍證實隔天早上也偵測到了該聲音，領導該次搜救任務的加拿大皇家空軍團隊將聲音檔案給了紀錄片的製作團隊。
從預告畫面可見，搜救人員當時凝神傾聽，希望可能來自失蹤的「泰坦號」。前潛艦軍官拉姆齊（Ryan Ramsey）表示，「可能是某人正在敲擊，這些敲擊之間的對稱性很不尋常，聽得出節奏，就像有人正在發出這個聲音，反覆出現的事實真的不尋常」。
影片來源：YouTube
許多人曾推測敲擊聲是「泰坦號」5名乘客其中之一在敲擊艙壁，試圖跟搜索隊表明他們的位置，但「泰坦號」駕駛與乘員後來確定當場死在潛航兩小時後發生的災難性內爆，因此神秘的敲擊聲不可能出自他們。
目前還不清楚聲音真正的來源，官員當時就試圖降低外界的期望，認為也可能出自海洋或該地區的其他船舶。一位官員告訴美國CBS頻道，美國海軍分析確定，這個敲擊聲極有可能是海洋噪音，或其他搜索船隻的噪音。
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