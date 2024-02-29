我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛緬街違停嚴重 警拖走私家車整頓

MLB／大谷翔平結婚了 社群發文宣布娶日本女性

海底傳神秘敲擊聲…「泰坦號」搜救紀錄片首公開 海軍揭背後真相

編譯周辰陽／即時報導
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」2023年6月證實失事遇難之前，曾有消息稱每隔30分鐘就偵測到敲擊聲，英國第5頻道新紀錄片的預告近日首度對外披露。資料照片。（美聯社）
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」2023年6月證實失事遇難之前，曾有消息稱每隔30分鐘就偵測到敲擊聲，英國第5頻道新紀錄片的預告近日首度對外披露。資料照片。（美聯社）

海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」2023年6月證實失事遇難之前，曾有消息稱每隔30分鐘就偵測到敲擊聲在深海迴盪，一度燃起了「泰坦號」仍有可能獲救的希望。一隻即將播放的紀錄片近日公開了預告，首度披露此一神秘聲音。

BBC與紐約郵報28日報導，英國第5頻道定於3月初播放的「Minute by Minute: The Titan Sub Disaster」紀錄了救援行動。據報導，聲納浮標在2023年6月20日晚間11時30分左右首度紀錄了神秘的敲擊聲，美國海軍證實隔天早上也偵測到了該聲音，領導該次搜救任務的加拿大皇家空軍團隊將聲音檔案給了紀錄片的製作團隊。

從預告畫面可見，搜救人員當時凝神傾聽，希望可能來自失蹤的「泰坦號」。前潛艦軍官拉姆齊（Ryan Ramsey）表示，「可能是某人正在敲擊，這些敲擊之間的對稱性很不尋常，聽得出節奏，就像有人正在發出這個聲音，反覆出現的事實真的不尋常」。

影片來源：YouTube

許多人曾推測敲擊聲是「泰坦號」5名乘客其中之一在敲擊艙壁，試圖跟搜索隊表明他們的位置，但「泰坦號」駕駛與乘員後來確定當場死在潛航兩小時後發生的災難性內爆，因此神秘的敲擊聲不可能出自他們。

目前還不清楚聲音真正的來源，官員當時就試圖降低外界的期望，認為也可能出自海洋或該地區的其他船舶。一位官員告訴美國CBS頻道，美國海軍分析確定，這個敲擊聲極有可能是海洋噪音，或其他搜索船隻的噪音。

皇家 加拿大

上一則

卸任前是否表態支持川普？麥康諾陷兩難

延伸閱讀

步布魯斯威利後塵 脫口秀主持人威廉斯罹失智症

步布魯斯威利後塵 脫口秀主持人威廉斯罹失智症
前海軍司令陳永康：陸灰色戰略打造新常態

前海軍司令陳永康：陸灰色戰略打造新常態
模擬核飛彈試射「噗通一聲」掉海中 俄嘲笑英海軍失敗

模擬核飛彈試射「噗通一聲」掉海中 俄嘲笑英海軍失敗
紀錄片「金門」 盼世界看見台灣

紀錄片「金門」 盼世界看見台灣

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校