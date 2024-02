海底傳神秘敲擊聲…「泰坦號」搜救紀錄片首公開 海軍揭背後真相

海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」2023年6月證實失事遇難之前,曾有消息稱每隔30分鐘就偵測到敲擊聲,英國第5頻道新紀錄片的預告近日首度對外披露。資料照片。(美聯社)

海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」2023年6月證實失事遇難之前,曾有消息稱每隔30分鐘就偵測到敲擊聲在深海迴盪,一度燃起了「泰坦號」仍有可能獲救的希望。一隻即將播放的紀錄片近日公開了預告,首度披露此一神秘聲音。

BBC與紐約郵報28日報導,英國第5頻道定於3月初播放的「Minute by Minute: The Titan Sub Disaster」紀錄了救援行動。據報導,聲納浮標在2023年6月20日晚間11時30分左右首度紀錄了神秘的敲擊聲,美國海軍證實隔天早上也偵測到了該聲音,領導該次搜救任務的加拿大皇家 空軍團隊將聲音檔案給了紀錄片的製作團隊。

從預告畫面可見,搜救人員當時凝神傾聽,希望可能來自失蹤的「泰坦號」。前潛艦軍官拉姆齊(Ryan Ramsey)表示,「可能是某人正在敲擊,這些敲擊之間的對稱性很不尋常,聽得出節奏,就像有人正在發出這個聲音,反覆出現的事實真的不尋常」。

影片來源:YouTube

許多人曾推測敲擊聲是「泰坦號」5名乘客其中之一在敲擊艙壁,試圖跟搜索隊表明他們的位置,但「泰坦號」駕駛與乘員後來確定當場死在潛航兩小時後發生的災難性內爆,因此神秘的敲擊聲不可能出自他們。

目前還不清楚聲音真正的來源,官員當時就試圖降低外界的期望,認為也可能出自海洋或該地區的其他船舶。一位官員告訴美國CBS頻道,美國海軍分析確定,這個敲擊聲極有可能是海洋噪音,或其他搜索船隻的噪音。