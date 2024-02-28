IRS：截至2/16 今年平均退稅3207元 高於去年

國稅局統計，截至目前為止，民眾的今年的退稅會多於去年。（美聯社）

國稅局 (IRS)表示，今年的退稅 金額比去年高，這讓仰賴年度退稅償還債務、開始儲蓄緊急備用金和因應物價上漲的人可以鬆一口氣。

國稅局表示，截至2月16日平均退稅為3207元，比去年同期的3140元高出2.1%。

不過，國稅局發布更新的時間距離報稅 季結束還有兩個月，相關數據可能就會出現變化；今年的報稅截止日期為4月15日，但納稅人可申請延至10月15日提交稅表。

到2月下旬為止，已有約3470萬人提交稅表，但這只占國稅局今年預計收到的1億4600萬名個人納稅申報的冰山一角。

平均退稅額增加逆轉了普通納稅人在2023年退稅縮水的情形；當時新冠肺炎疫情稅務優惠到期，退稅額減少3%，在通膨讓各項物價高漲之下，對受通膨影響的家庭而言堪稱腹背受敵。

今年，國稅局考量通膨調整一些相關規定後，包括2023納稅年度的標準扣除額和稅級提高約7%，讓納稅人取得的退稅增加。

報稅公司傑森休維特(Jackson Hewitt)首席稅務資訊長史特柏(Mark Steber)表示，去年薪資跟不上通膨的人可能獲得更多退稅，最高可達10%。

金融平台「Credit Karma」近期民調顯示，退稅通常代表家庭每年最大的現金流，約40%的納稅人利用退稅支應日常開銷。

今年能否獲得更多退稅，取決於個人收入和生活變化，如新生兒誕生、買房或結婚。

然而，部分納稅人也可能須繳交更多稅，例如去年還曾兼其他工作以抵消通膨影響，且未繳季度自僱稅(self-employment tax)的人。此外，2000元的兒童稅收抵免僅限17歲以下幼童，如果家裡有子女去年超過17歲，就無法享有這享減免。

國稅局表示，大多數以電子申報的納稅人將在21天內收到退稅，紙本申報表則需要較長的處理時間，民眾可透過IRS.gov官網或IRS2Go應用程式查詢退稅狀態，該系統每24小時更新一次，因此無需頻繁查看。