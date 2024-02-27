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搖擺州密西根今初選 兩黨選民冷感 甚至不想投票

編譯俞仲慈／綜合26日電
第一個搖擺州的初選—密西根州，今天登場，2016年川普在密州獲勝，2020年則被拜登贏了回來。圖為川普在密州的造勢場合，支持者吶喊。（歐新社）
第一個搖擺州的初選—密西根州，今天登場，2016年川普在密州獲勝，2020年則被拜登贏了回來。圖為川普在密州的造勢場合，支持者吶喊。（歐新社）

據美聯社報導，密西根是2024大選兵家必爭的搖擺州，27日兩黨同步在該州舉辦黨內初選，但選民不如以往熱情，兩黨候選人當務之急在於如何激發密州選民投票意願，否則可能影響年底大選的投票率。

來自奧克蘭郡(Oakland County)富裕社區，25歲的瑪德琳·伯恩(Madeleine Byrne)向來支持民主黨，但也坦承喜歡前總統川普「美國優先」政策，對於是否投票，仍左右為難表示：「老實說，我一直在考慮是否要去投票。」

奧克蘭郡民主黨支持團體Fems for Dems創辦人戈德曼(Lori Goldman)直言：「和我談過的人有四分之一不確定自己是否會投票，很多人都說，我不投票、我不會去投票。」

根據統計，密州2020年投票率比上屆大增14%，超過2008年創下最高票數紀錄，並持續到2022年，當時該州創下有史以來期中選舉最高投票率。

塔夫茲大學(Tufts University)研究機構統計，2022年密州年輕選民投票率高居全國第一(36.5%)，比全國年輕選民投票率23%高出13個百分點。

不過密州年輕人對選舉的熱度降溫，密西根大學(University of Michigan)大三學生帕特爾(Vrunda Patel)表示：「你聽到大家在說，他們可能不會參與選舉，或是不知道要投給誰。」

因此加州民主黨籍聯邦眾議員傑可布斯(Sara Jacobs)銜命來到密大校園，鼓勵大學生投票給拜登，不過有學生直言：「和我聊過的人，沒有人對投給拜登有任何雀躍感。」

包括副總統賀錦麗和聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)等重要官員，本月先後前往密州造勢，同時密州民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)也擔任拜登競選活動主席，為拜登拉抬選情。

最近幾次選舉，民主黨在密西根大有斬獲，但川普這個月在奧克蘭郡舉辦的造勢活動，支持者大排長龍近1哩長，顯示共和黨的選情看漲，川普信信滿滿表示：「如果我們贏得密西根，我們就會贏得大選。」

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