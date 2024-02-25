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管制中國貨 參議員促終止800元以下包裹免關稅待遇

記者顏伶如／綜合報導
根據現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國，威脅美國製造業。(美聯社)
根據現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國，威脅美國製造業。(美聯社)

為了管制來自中國包裹獲得免關稅(duty-free)待遇的數量，兩名聯邦參議員共同呼籲拜登總統動用行政權，因為美國製造業者無力與成本低廉的中國對手競爭；參議員在信中點名母公司為拚多多的Temu、阿里巴巴集團旗下的全球速賣通(AliExpress)，以及流行時尚購物平台希音(Shein)利用商品免關稅優惠，取得「不公平獲利」。

參議員致函拜登 點名Temu等不公平獲利

民主黨籍俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)與共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)聯名致函拜登，要求停止為價格未達800元的中國包裹提供免關稅待遇。

美國貿易法允許寄給美國消費者的包裹在某個金額門檻以下免徵關稅。名稱為「最低進口免稅額」(De minimis value)的貨物免關稅額度為每人每天800元。絕大多數進口包裹是美國消費者透過網路購買的零售商品。

過去幾年，來自中國的包裹數量大增，參、眾議員紛紛提案要求修改貨物免關稅額度。

母公司為中國拚多多的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等被指利用商品免...
母公司為中國拚多多的Temu、流行時尚購物平台希音(Shein)等被指利用商品免關稅優惠，取得「不公平獲利」。(路透)

布朗與史考特在信中寫道，如今狀況已到臨界點，倘若最低進口免稅額的問題不立即解決，絕大部分美國製造業與零售業便將面臨危機。

信中指出，Temu、Shein以及AliExpress等中國網購業者出貨量大量，美國大型店家與其他零售業者則深受其害。

信中寫道，已經失控的問題影響美國民眾的安全與生活，不只美國製造業紛紛外包(outsourcing)，零售產業也跑到中國，但中國系統化地利用受到奴役的勞工，還有其他無良手段，讓美國經濟遭到破壞。

2016年，國會將進口包裹免關稅額度門檻從200元調為800元；國會議員當時表示，門檻調整有助於加速商務、降低消費者的成本開銷，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)則可將資源集中於價值較昂貴、能為聯邦政府創造更多關稅收入的進口商品；符合免關稅待遇的進口包裹從當年的2億2200萬件到2022會計年度增加至6億8500萬件。

除聯邦議員的呼籲外，美國貿易代表署23日公布「2023年中國履行世貿組織承諾情況報告」指出，中國仍是世界貿易體系最大挑戰。貿易代表戴琪聲明，中國「入世」已22年，卻仍然採取國家指揮和非市場經濟做法，違背世貿組織(WTO)體現的規範原則。

戴琪並提到，該報告詳述中國非市場政策及作為的廣度與規模，以及這對美國和全球工人、企業和產業帶來的嚴重損害，提醒世貿體系成員必須合作捍衛共同利益，反對諸多的有害政策及作為，尤其在中國產業計畫針對的領域。

關稅 參議員 拜登

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