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美減弱援烏承諾 歐洲憂孤軍奮戰 台灣緊盯美國下一步

編譯廖振堯／綜合23日電
美國援烏承諾減弱，恐怕將讓歐洲孤軍奮戰。圖為華府的俄羅斯駐美大使館。(歐新社)
美國援烏承諾減弱，恐怕將讓歐洲孤軍奮戰。圖為華府的俄羅斯駐美大使館。(歐新社)

俄羅斯總統普亭2022年2月向烏克蘭發動「軍事特別行動」時，支持烏克蘭被廣泛認為是美國國家利益，但現在已成為選舉年的兩黨分裂的議題，共和黨右翼甚至有不少人表達對普亭的欽佩、同時蔑視陷入困境的烏克蘭政府和軍隊。美國援烏承諾減弱，恐怕將讓歐洲孤軍奮戰，並鼓勵親俄的極權國家為所欲為，也讓盟友如台灣緊盯美國下一步會怎麼走。

華爾街日報報導，眾院共和黨幾個月來一直阻止授權烏克蘭新軍援的立法，已導致烏克蘭部隊的砲彈嚴重短缺。另一方面俄軍重新集結，新盟友北韓運送的大量砲彈和彈道飛彈推動前線各處的新攻勢。烏克蘭前防長扎格羅紐克(Andriy Zagorodnyuk)表示，美國援助不僅削減，而且沒有預警、也沒有任何調整的時間。只有美國供應關鍵軍火彈藥和其他設備，軍事分析家稱歐洲彈藥產量雖然增加，但要到2025年甚至更晚才能支撐烏軍需求。

此態勢發展使台灣焦慮感尤其強烈，立院外交國防委員會名單中的王定宇便說美國如果拋棄烏克蘭將是一場災難，並將鼓勵中國、北韓和其他國家的獨裁者，他們會意識到「全球領導人沒有實力保持耐心、支持其盟友」。

普亭已經看到美歐裂痕，並與北韓、伊朗流氓政權建立實質的軍事聯盟，同時與中國的關係愈來愈密切；加上川普可能贏得總統大選，屆時他極有可能再縮減援烏措施，歐洲孤軍奮戰的前景更為緊迫。當被問及為什麼這麼多共和黨人反對資助烏克蘭時，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示孤立主義長期以來一直是美國政治中的一股力量，現在還受到川普的影響。

許多反對援烏的川普支持者則認為應該要更關注中國，因為這是比俄羅斯強大得多的競爭對手。俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)上周在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上拒絕參加與烏總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)舉行的國會代表團會議，且說「美國必須更加關注東亞，這將是美國未來40年外交政策的主軸，歐洲必須認識到此一事實…歐洲問題在於沒有足夠威懾力，因為沒有主動強化自身，美國的安全毯導致歐洲國防萎縮。」

烏克蘭 共和黨 北韓

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