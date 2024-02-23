俄烏戰爭滿2年／烏命運取決西方軍事、財政、政治支持

俄軍入侵烏克蘭已屆兩周年，戰況仍然激烈。圖為烏克蘭戰士發射一枚反坦克火箭。(美聯社)

俄羅斯 與烏克蘭 開戰本月24日將邁入第三年，路透報導，基輔與西方盟友已接受兵力耗盡、武器彈藥不足，節節敗退讓俄羅斯稍占上風的事實，現在更指出，基輔的命運正取決於西方的軍事、財政和政治支持，然而這些盟友在多方面自顧不睱之下，許多不確定因素都左右未來這場戰爭的局勢和發展。

首先是美國國會的一攬子援助計畫，其中600億元的援助對烏克蘭至關重要，然而在共和黨強烈反對下多次未能過關；參院雖於2月13日通過該法案，但共和黨控制的眾院強烈抵制，議長強生(Mike Johnson)拒絕提出來讓議員們投票。

彈藥不足是烏克蘭的短板，戰爭初期烏軍發射的砲彈數量超過俄軍，但隨著莫斯科提高產量並從北韓、伊朗進口砲彈，估計俄軍現在的發射量是烏軍的五倍。英國國防智庫RUSI指出，西方能否盡速向烏克蘭提供所需砲彈是重要關鍵。

除了彈藥外，西方提供的武器系統並非最先進，雖然基輔多番敦促供應遠程導彈，但美國任何舉措都必須獲現時擱置的援助法案批准。德國則索性拒絕，除擔心戰爭升級，也深怕被莫斯科視為直接參與衝突。

與此同時，以色列與哈瑪斯在加薩開戰後，西方注意力大部分從俄烏戰爭轉移於此，若中東局勢進一步惡化成為地區戰爭，那就更沒法兼顧俄烏之戰。烏克蘭駐歐盟大使切恩佐夫(Vsevolod Chentsov)酸溜溜的說，俄羅斯肯定會從中得益。

華盛頓今年7月舉行的北約 峰會勢將打擊烏克蘭的情緒，雖然基輔及其支持者不斷敦促北約接納它，但主導北約的美國及德國已表明不會，因為這等於北約與俄羅斯直接開戰。

再有就是美國今年11月的總統選舉，民調領先的川普在上一任時已嚴厲批評北約，現在更說若成員國沒支付應有份額的軍費，休想美國會提供協助。他更聲稱若他再次當選，會很快結束俄烏戰爭，其說法不言而喻將拋棄基輔。