俄烏戰爭滿2年／妻變寡婦、教室空蕩…烏人生活巨變

烏戰爆發兩周年，成千上萬年輕人戰死沙場。圖為一名戰士的妻子在丈夫下葬前，撫摸他的面頰。(美聯社)

兩年來的俄烏戰爭徹底改變烏克蘭 ，妻子變寡婦、父母盼望子女平安歸、教室空蕩蕩、農地荒蕪、新友誼形成而舊識別離。

路透在距離俄烏戰爭前線約60哩的洛祖瓦特卡村(Lozuvatka)，見證兩年戰爭的痕跡徹底改變烏克蘭的面貌。

艾羅娜·奧尼修克(Alona Onyshchuk)和她5歲的女兒安赫莉娜(Anhelina)在降雪冬日到訪洛祖瓦特卡的墓地，碑文顯示一位丈夫和父親艾洛申金(Serhii Aloshkin)和其他十人長眠於「英雄巷」。

奧尼修克說：「我們沒料到會有這麼多烈士。」

新挖的土堆上樹立著簡單的木製十字架、貼上死者照片和烏克蘭國旗，一旁擺放鮮花。

烏戰爆發兩周年，成千上萬年輕人戰死沙場。圖為一名婦女在俄羅斯一處公墓弔念戰死的俄軍。(美聯社)

烈士墓園各地都有

烏克蘭各地都有類似的墓園，陳述抗俄戰爭的慘烈，而這場戰役邁入第三年，看不到盡頭。

奧尼修克38歲的伴侶戰前是名駕駛、機械工，2022年末在巴赫姆特市(Bakhmut)的戰場上捐軀。

烏克蘭東部和南部前線距離洛祖瓦特卡村很遠，但這個6800人的村莊受到劇烈影響；當地一對夫妻表示，29歲的兒子丹尼斯(Denys)2021年加入國民警衛隊，隔年在戰鬥中遭俘虜。

烏克蘭軍隊傷亡數字是國家機密，西方官員估計數萬人陣亡、數萬人受傷，俄軍也蒙受慘重損失。

除了戰場傷亡，戰爭幾乎撼動烏克蘭人生活的各個層面。

奧尼修克懷孕後，辭去雜貨店的工作，當地幼兒園關閉，難以再找工作。

烏戰爆發兩周年，成千上萬年輕人在戰場喪生。圖為一名陣亡女兵的同袍和親友在基輔為她舉行喪禮。(歐新社)

洛祖瓦特卡位於烏克蘭首都基輔東南方約350公里處，當地學校關閉，防空洞不夠容納所有學生；俄國 飛彈和無人機很少直接攻擊洛祖瓦特卡，但該村落靠近煉鋼廠所在的維里赫(Kryvyi Rih)，後者經常遭受攻擊，致其周遭地區警報大作。

教師多數遠端授課

洛祖瓦特卡一位女老師在空蕩教室的電腦前遠端授課，聯合國 兒童基金會(UNICEF)去年8月估計，烏克蘭各地僅約33%學齡兒童有面授的機會，全境1300多所學校被破壞殆盡。

該校校長表示，學校136名學生中已有約40名學生的家長從戎。

在校園的另一棟建築裡，校長幫助當地婦女收拾裝有食物、飲水和迷彩網的箱子，準備送給烏軍；考量戰事緊張，各地志工網絡成為重要的後勤支援。

另一位正在休產假的老師負責協調志工任務並分裝貨物，她說：「忙碌之際，有時不會想到戰爭」；當她驅車分送物資時，她說村莊在戰後驟變，許多不願協助戰事的人離開，她也與昔日好友分道揚鑣。

當地大型農場主人瓦辛琴科(Oleksandr Vasylchenko)因為戰爭失去33%員工，這些人被徵召入伍，他擔心更多人會在短期內離開，憂慮採收向日葵、小麥和大麥的機械故障，凸顯戰爭對烏克蘭農業經濟支柱的影響。

烏克蘭馬立波一個大鋼場在戰火中被夷平，只剩下一個重建的二戰紀念碑。(路透)

他說：「社區的許多專家和技師都已動員，農機設備需要維修」，訓練新員工需要時間，農場事業已不賺錢，目前靠積蓄維持營運。