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俄烏戰爭滿2年／砸千億軍援 烏國盟友漸感疲勞

編譯廖振堯／綜合22日電

俄烏戰爭即將於24日打滿兩周年，根據德國基爾研究院(Kiel Institute)追蹤各國的援助情況，自危機爆發以來烏克蘭盟友已花費超過千億元資助該國國防；雖然還沒有西方國家敢喊出「放棄基輔」，但戰爭拖得越久、疲勞感就越強，在投入巨額資金已在政治上讓各國政府更難以接受，烏克蘭反抗之路未來的恐將更崎嶇。

有線電視新聞網(CNN)報導，歐盟本月稍早同意從到2027年向烏克蘭提供540億元，領頭的英國自2022年來也承諾向烏克蘭提供超過150億元；美國已援助660億元，新的600億元資金已通過參院，但卡在眾院尚未批准。

未來12個月是歐洲盟國至關重要的時期，因為他們必須確保俄羅斯不會贏得這場戰爭；但同時若川普重返白宮，他早已認為美國已經砸太多錢給烏克蘭，因此一定會大幅削減援助，使歐盟必須承擔所有金錢及軍火供應。

大多數歐盟官員認為即使美國撤回財政支持，歐洲還是能繼續資助烏克蘭，只是會十分困難。一位北約(NATO)官員向CNN透露，歐盟非常擅長籌集資金，並且有一些工具尚未使用，像是未來12個月可以開始考慮使用凍結的俄羅斯資產來幫助資助烏克蘭，「雖然這筆錢不能合法地用於購買武器，但可以用來支付補償費用，讓歐盟和成員國預算中騰出資金購買武器。」

比錢更棘手的是軍火問題，歐洲目前根本無法在未來12個月單獨為烏克蘭製造所需的軍火。然而西方外交官們樂觀地認為，這個情況正好與「歐洲急需減少對美依賴」的目標相符，能趁此機會制定不那麼依賴美國的安全政策。

前景依然令人擔憂，因中東地區衝突同樣尚未平息，加上全球通膨引發的生活成本危機，各國政府心力無法專注解決烏克蘭問題；民心方面，歐洲外交關係協會(ECFR)先前針對12個歐盟國家進行調查，僅10%的歐洲人相信烏克蘭可在戰場上擊敗俄羅斯。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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