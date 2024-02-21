海理民調落後川普、初選沒贏過…最後一搏獲金主力挺

共和黨總統提名候選人海理，20日在南卡克萊蒙森大學演講，強調絕不退選。(美聯社)

前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)即便至今未贏一場共和黨 內初選，在曾任州長的南卡州也不看好贏川普 ，但她不退選，矢言對抗川普到底；海理獲政治生涯最強勁募款，矢言至少奮戰到超級星期二。

海理不退令川普很不悅，而民主黨可能對手的拜登 總統則表示，不在乎11月普選時面對川普或海理。

美聯社20日報導，海理是唯一仍與前總統川普角逐共和黨2024年提名的參選人，親近她的人私下強自支撐，準備24日她在南卡州的初選會敗給川普，而且看不出在近幾周可能舉行初選的州，海理有擊敗川普的可能。

海理受訪表示，南卡州初選後十天，另20州要投票，她認為美國不是俄羅斯，不希望見到只有一人參選，取得99%選票；她質疑為什麼人人都恐慌，要她退選。

共和黨總統提名候選人海理，20日在南卡克萊蒙森大學演講，強調絕不退選。(路透)

事實上即便海理選情一直不如川普，有些共和黨人仍鼓勵她繼續參選，可能是因為7月共和黨全國代表大會前，77歲的川普可能會被重罪定讞，或者碰到另一個重大醜聞。

雖說民調不看好海理能在任何一州取勝，但她的大、小金主很廣，不管她在民調中表現不佳，仍以不尋常的速度捐錢給她；這反映出共和黨的恐懼徘徊不散，生怕川普在11月普選時，無法取得獨立、溫和派的選票，也極為擔心他若是返回白宮，治國時會攪渾一切，導致動盪。

川普近幾日對海理不肯退出提名競選數次光火，周末在社媒貼文稱海理「愚蠢」、「鳥腦」，繼續他一貫的汙辱對首個人的競選風格。

川普的選戰團隊高層寫道，海理的競選已支離破碎、毫無主張、任何方面都輸給川普；但海理表示，不怕川普的報復，「我覺得沒必要親吻『國王的戒指』，對自己的政治前途毫不介意」。

海理表示，川普在選舉日前如被判有罪定讞，地位會由根本生變；川普在幾項刑事起訴案件被指控91條重罪罪名，極有可能被判有罪。

同一時間，拜登20日離開白宮前被問到今秋寧可對上海理或川普，拜登表示，「喔，我不在乎」。