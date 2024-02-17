十年來不斷被下毒、判刑…納瓦尼的「反對派」人生落幕

俄羅斯反對派領袖納瓦尼因長期批評俄羅斯總統普亭，一直被普亭視為「眼中釘」。圖為納瓦尼2019年在莫斯科遭警察逮捕。(路透)

俄羅斯 反對派領袖、俄羅斯最著名政治犯納瓦尼 (Alexei Navalny)47年的一生，始終與克里姆林宮對抗。這位普亭 總統最大政敵曾在2013年參選莫斯科市長以第二名落敗，2016年宣布參加2018年總統大選。過去十年來，他不斷被判刑、中毒，2022年1月入獄，去年12月被流放到北極圈最高安全級別監獄；直至死前一日，仍堅定展現強大活力。

納瓦尼2004年開始在莫斯科發起反對過度開發運動，此後不斷透過部落格撰文指控國有企業腐敗，2011年成立反腐敗基金會揭露俄羅斯政治高層涉嫌腐敗行為。

2012年普亭連任總統就職後，莫斯科等地爆發大規模抗議；納瓦尼指責政府關鍵人物腐敗，俄羅斯調查委員會則指納瓦尼擔任州長顧問期間挪用公款，並指他涉嫌其他貪污情事。維瓦尼除了表示這些指控出於政治動機，並在2013年競選莫斯科市長。

2013年他被基洛夫法院判定貪污有罪，處五年徒刑。上訴期間他繼續競選，成功籌得290萬美元政治獻金；法院判他緩刑。2014年12月他另外被判犯下詐欺罪，處3年半緩刑，他向歐洲人權法院提出上訴。

2016年歐洲人權法院裁定，俄羅斯侵犯納瓦尼獲得公平審判的權利，俄羅斯最高法院推翻了納瓦尼的判決，將基洛夫案發回複審。同年12月，納瓦尼宣布將參選俄羅斯2018年總統大選。

2017年俄羅斯各地爆發反貪腐抗議活動，數萬人參加遊行，納瓦尼因示威多次被捕；同年12月，納瓦尼被禁止參選總統。2019年，納瓦尼團隊推動「智慧投票」策略，最後成功讓克里姆林宮統一俄羅斯黨失去多數席位。

2020年納瓦尼搭機時突然生病昏迷住院，團隊懷疑他中毒。德國當局確認納瓦尼中的毒是蘇聯時代神經毒劑。納瓦尼在德國康復後，2021年1月返俄遭當局逮捕，引發俄羅斯多年來最大規模抗議活動，數千人被捕。

2021年2月納瓦尼被判違反假釋規定入獄。納瓦尼繼續在獄中提訟。2023年3月講述刺殺反對派領袖的電影「納瓦尼」獲奧斯卡最佳紀錄片。同年納瓦尼被判犯有極端主義罪，判處19年徒刑。