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納瓦尼遺孀「究責」普亭 籲世界團結對抗俄

記者顏伶如／綜合報導
反對派政治人物納瓦尼遺孀尤利雅。(美聯社)
反對派政治人物納瓦尼遺孀尤利雅。(美聯社)

長期批評俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的反對派指標人物納瓦尼(Alexei Navalny)16日在北極圈獄過世的消息傳出，西方國家領袖第一時間紛紛表示哀悼，各國資深官員、逃亡海外的異議人士及長期研究克里姆林宮的政治觀察家對納瓦尼生前領導的抗爭行動予以高度讚揚，不少官員直指俄羅斯政府要為納瓦尼之死負責。

俄羅斯聯邦監獄管理局(Federal Penitentiary Service)說，47歲的納瓦尼遭多項起訴被定罪之後，在偏遠北極圈監獄服刑，16日散步之後身體不適陷入昏迷，失去意識。

納瓦尼遺孀尤利雅‧納瓦尼(Yulia Navalnaya)在德國慕尼黑安全會議Munich Security Conference)發表談話說，如果納瓦尼的死訊是真的，她要對在俄羅斯做出「駭人聽聞事情」的普亭、普亭同夥及俄羅斯政府究責。她呼籲全世界團結起來對抗「邪惡、恐怖的俄羅斯政權」。

聯合國人權事務高級專員公署(United Nations Human Rights Office)發言人史勞塞爾(Liz Throssell)發表措詞嚴厲聲明說，對於納瓦尼死訊感到震驚。她說，受到國家監禁的囚犯死於獄中，當然國家要負責任。她表示，這起事件必須由獨立機構展開能夠獲得信賴的調查。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在X平台發文寫道，為俄羅斯的民主、自由挺身而出，付出個人生命的代價。他指出：「這則駭人的新聞再次證明俄羅斯已經變成什麼模樣，如今莫斯科是由什麼樣的政權掌理」。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)指出，顯然納瓦尼是被普亭所殺。澤倫斯基說，普亭只要自己的元首地位鞏固就好，不在乎死了哪些人。

歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)在X平台發文表示，納瓦尼為了理想做岀終極犧牲，「歐盟認為唯一要為這起悲劇負責的就是俄羅斯當局」。

納瓦尼的母親莉尤米拉‧納瓦尼(Lyudmila Navalnaya)在臉書發文表示，12日探監時才剛見到兒子，當時他很有活力、看起來很健康且開心。

長期批評俄羅斯總統普亭的納瓦尼(右二)16日在北極圈獄過世的消息傳出，他的遺孀尤...
長期批評俄羅斯總統普亭的納瓦尼(右二)16日在北極圈獄過世的消息傳出，他的遺孀尤利雅‧納瓦尼(左三)在德國說，她要對在俄羅斯做出「駭人聽聞事情」的普亭及同夥究責。(路透)

納瓦尼 俄羅斯 普亭

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