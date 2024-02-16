眾院通過「維吾爾政策法」 增設協調員促進文化保育

遊客在烏魯木齊的新疆國際會展中心市集上觀看表演。(新華社)

國會眾院 通過兩項涉及中國新疆 和西藏等人權的議案，呼籲中國政府停止對少數民族的鎮壓行動。其中一項議案要求行政部門增設新的「維吾爾 事務特別協調員」，協助倡議保護維吾爾文化和語言工作。兩部法案接下來將等待參院審議和表決。

「維吾爾政策法」(Uyghur Policy Act)15日在眾院以414票對6票獲得倒性通過。這項法案由眾院外交委員會亞太小組主席金映玉(Young Kim，共和黨)提出，並於去年11月底在眾院外委會通過，原本計畫在13日表決，但由於當天針對國土安全部長梅奧卡斯的彈劾案進行辯論和表決，延遲了其他法案的投票。

這項法案的參院對應版本由佛州的共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)提出。法案呼籲中國政府對外開放新疆自治區，允許媒體、議員、國會幕僚和國會中國議題委員會成員自由且不受控制的進行訪問。

法案也敦促聯邦政府制定協調計畫，與理念相近的國家共同在新疆維吾爾和其他少數民族穆斯林的人權問題上向北京施壓，包括要求關閉所有在新疆的拘留設施和「政治再教育營」。中國政府一再否認這一類關押營的存在，聲稱這些設施的目的在於應對宗教極端主義威脅的「職業技能教育訓練中心」。

值得注意的是，這部法案還要求國務卿與國會參眾兩院外交委員會兩黨領袖討論後，指派一名「維吾爾事務特別協調員」(Uyghur Issues Special Coordinator)，主要職責為努力促進維吾爾獨特的民族、文化、宗教和語言特性的保育工作。2021年，聯邦政府任命了「西藏事務特別協調員」。

眾院當天並以392票對28票通過了一項針對2002年西藏政策法提出的修正案，主要內容為授權政府努力反擊來自北京有關於西藏的虛假信息。