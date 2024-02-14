CDC將終止新冠患者隔離5天規定 24小時內不發燒、無症狀或輕症狀不用隔離

CDC 計畫終止已實施四年的新冠確診者必須隔離五天的抗疫規定。圖為2021年喬治亞州的亞特蘭大機場，要求戴口罩保持距離。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )將終止新冠病毒檢驗陽性者須隔離五日的要求，這項已實施四年的規定將改為：在沒有醫療措施與藥物介入的情況下，至少24小時不發燒就能解除隔離，無症狀或輕症不用隔離；新指南訂4月供民眾評議。

華盛頓郵報13日報導，這是CDC自2021年來首次放寬新冠驗陽隔離建議，新指南將與防範流感 病毒和呼吸道合胞病毒(RSV)的防疫 規定一致。

新冠肺炎疫情爆發以來，在美國至少奪走120萬條人命，學校和企業運作一度停擺；專家與健康官員表示，許多人如今已透過感染或接種疫苗獲得免疫力，應採取較務實的做法。

明尼蘇達大學傳染病學者歐斯特荷姆(Michael Osterholm)說：「公衛必須實際，相關建議要讓大多數人願意配合，否則即便科學完全正確，沒人願意配合也是徒勞。」

匿名官員透露，CDC新指南建議確診者依據臨床症狀判斷何時解除隔離，在沒有醫療措施與藥物介入的情況下不發燒至少24小時、症狀輕微或持續改善者可解隔，但新建議不適用醫院及其他照顧脆弱群體的健康照護機構。

俄勒岡州與加州已採行前述建議，聯邦將跟進。官員表示，白宮尚未簽核CDC訂4月交付公評的新指南，一名官員透露，最終指南內文可能稍有變動。

更新隔離指南相關措施自去年8月起推動，期間隨著確診案例增加而暫緩。

CDC主任柯恩(Mandy Cohen)今年1月在寄給職員的備忘錄中，羅列「4月指南泛回應」(Pan-resp guidance-April)，作為CDC今年工作要務。

官員認為，應提供民眾更實際的防疫指南，坦言目前僅極少人遵守2021年12月頒佈後便未再更新的舊指南。

健康官員當時縮短驗陽無症狀病患的隔離天數，從十天減至五天，因為他們擔心民生必須服務可能受到傳染力強的omicron變異株迅速擴散所影響；當時企業領袖讚賞這項決定，但招致部分工會領袖和健康專家反對。

CDC官員和專家表示，在傳染科學未改變的情況下進一步放寬隔離指南可能招致弱勢群體的強烈反彈，包括65歲以上長者、免疫系統較弱的人，以及長新冠病患。

哈佛醫學院臨床講師、「人民的CDC」(People's CDC)成員拉拉‧耶爾馬努斯(Lara Jirmanus)表示，公衛官員應以有別於其他呼吸道病毒的方式對待新冠病毒，因為新冠病毒比流感更致命，確診後出現長期併發症的風險更高。

「人民的CDC」是由醫護人員和科學家組成的民間團體，致力減輕新冠肺炎造成的負面影響。

CDC表示，約7%國人自述確診後出現一系列症狀，包括疲勞、呼吸困難、腦霧、關節疼痛，以及味覺和嗅覺喪失等。