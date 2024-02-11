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科技關鍵礦物材料戰 美歐夾擊中國

編譯季晶晶／綜合10日電
美國和歐盟正商討合力爭取資源豐富國家的支持，以便與中國一爭高下。(美聯社)
美國和歐盟正商討合力爭取資源豐富國家的支持，以便與中國一爭高下。(美聯社)

彭博資訊報導，在對未來科技至關重要的材料領域，美國和歐盟正商討合力爭取資源豐富國家的支持，以便與中國一爭高下。

根據知情人士，此舉是將歐盟的高階政策舉措與美國對特定項目的關注加以結合。具體而言，就是合併歐盟的「關鍵原物料俱樂部」概念，以及拜登政府主打的「礦產安全夥伴關係」。

知情人士表示，這個被稱為「礦產安全夥伴關係論壇」(minerals security partnership forum)的新倡議，將協調已開發國家的買家與資源豐富國家，在項目和政策上合作。

作為更廣泛經濟安全戰略的其中一環，華盛頓和布魯塞爾尋求反制中國在關鍵礦產供應鏈的主導地位，包括對電動車和其他綠能技術的投入。

雙方聯手的重點在於與資源豐富國家合作，針對投資、貿易、研究和環境議題等制定標準，美歐認為這是中國之外的替代選擇。

目前已確定十多個潛在項目，但因礦產的開採或冶煉均是成本高昂且時間漫長的過程，這意味北京的主導地位可能持續數十年之久。美方官員已承認不可能完全取代中國。

一位知情人士說，美歐的目標是在本月稍晚達成協議，並於3月正式啟動該項目。另一位人士說，雙方官員將在下周於德國舉行的慕尼黑安全會議上討論此事。

歐盟執委會發言人吉爾(Olof Gill)在答覆提問時說，歐盟和美國正討論優化合作，以促進在關鍵原物料上的國際合作。

一位匿名的美國國務院官員表示，雙方認為各自爭取資源豐富國家，導致工作重疊並可能造成混亂。他們也希望在更廣泛的目標上保持一致，也就是讓西方減少依賴由中國生產和加工關鍵礦物，如鋰、錳、鈷等。

歐盟已與澳洲、加拿大、芬蘭、法國、德國、印度、義大利、日本、南韓和英國等加入了美國領軍的礦產安全夥伴關係，這個夥伴關係主要在引導外國投資進入綠能領域。

歐盟另與幾個國家簽署了自己的礦產協議，包括鈷供應占全球約70%的剛果以及尚比亞。

美國和歐盟正商討合力爭取資源大國站隊，以便與中國爭奪關鍵礦物控制權 。(美聯社)
美國和歐盟正商討合力爭取資源大國站隊，以便與中國爭奪關鍵礦物控制權 。(美聯社)

歐盟 綠能 投資

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