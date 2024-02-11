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中國特工或扮偷渡客溜進美國 邊防官員：無法對他們全部審查

編譯盧炯燊／綜合10日電
由中南美洲來美國的走線客，其中包括許多中國移民，抵達德州後主動投案。(路透)
由中南美洲來美國的走線客，其中包括許多中國移民，抵達德州後主動投案。(路透)

「每日郵報」報導，中國人「走線」從南部邊境進入美國的數字持續攀升，引發了其中可能混有特工的擔憂；數字顯示，在2021會計年度，僅有342名中國人經南部非法進入美國，2022年增至2000人，到2023激增至超過2.4萬人，成為偷渡入境增長最快的群體。

儘管邊境巡邏隊截獲不少，但他們更擔心是有更多人成功溜進美國。

多個邊防官員曾在國會眾院國土安全委員會閉門聽證會作證；主管德州艾爾帕索(El Paso)地區的首席巡邏隊長古德(Anthony Good)去年9月指出，他們盡最大努力追查中國偷渡客來美的原因，但都沒法細查。

負責德州大河谷(Rio Grande Valley)地區的巡邏隊長查韋斯(Gloria Chavez)更早於去年6月向委員會說，中國偷渡客的大量增加，迫使邊防特工聘請翻譯服務，由於每人需要長達七小時的查問，人數之多讓邊防部門「無法對他們全部審查」。

共和黨籍的委員會主席格林(Mark Green)指出，中國無證移民的激增是一個巨大國家安全問題，調查員們實在不知所措，許多被釋放進入美國境內，造成國安隱患。

他藉此批評國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)是向全世界說明，美國的邊界是「開放」的。

格林說，的確有部分人是尋求脫離獨裁統治，但很多在沒有經過充分審查前就獲釋放，特別是有些中國人被發現與中國解放軍及中共有關係。他強調這種情況不能再繼續下去，因為國家安全風險巨大。

報導指出，另一個讓人嚴重關注的數據，就是過去三年獲得庇護的中國非法移民數字，超過任何其他國家的無證移民，引發了是否會鼓勵更多人效仿「走線」到來的擔憂。

在申請成功率方面，雪城大學(Syracuse University)分析了移民法庭的紀錄，2001年至2021年間，約三分之二的中國無證移民成功申請庇護，成功率在所有國家中排第三；去年為55%。

專家警告，中國人申請庇護的成功率之高，加上北京拒絕接收申請失敗的公民，這等於為更多準備偷渡的人開了綠燈。

偷渡客 非法移民 庇護

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