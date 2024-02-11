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共和黨明日之星、眾院對中共競爭委員會主席 蓋拉格宣布不競選連任

記者胡玉立／綜合報導
國會眾院對中鷹派之一、「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格10日表示將不競選連任。圖為蓋納格去年2月28日在國會舉行的一場有關中國議題的聽證會上。(美聯社)
國會眾院對中鷹派之一、「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格10日表示將不競選連任。圖為蓋納格去年2月28日在國會舉行的一場有關中國議題的聽證會上。(美聯社)

現年39歲、被視為共和黨明日之星的威斯康辛州聯邦眾議員眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)，10日宣布他不會尋求競選連任。

蓋拉格連任四屆眾議員，曾任海軍陸戰隊情報官員，是眾院軍事委員會和情報委員會成員；路透及華爾街日報報導，他決定離開華府政壇被視為是個人決定，但對期盼他在政壇有更大發展的共和黨建制派來說，是個打擊。在其他多位共和黨籍委員會主席決定不再連任後，蓋拉格離職將進一步削弱共和黨的委員會主席地位。

蓋拉格聲明指出，美國憲法起草者當年並未打算讓選舉產生終身職，「選舉政治從來就不該成為一種職業；相信我，國會不是變老的地方。因此，懷著沉重心情，我決定不再競選連任。」

他接受媒體訪問表示，他一直把國會服務當作「調派」，而非「職涯」，「八年調派很漫長，也是一次地獄般的調派」。蓋拉格已婚，育有兩名子女，他說他希望擴大家庭規模，「國會不是建立家庭養育兒女的理想所在」。

蓋拉格6日才與另三名共和黨眾議員投票反對彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，共和黨以一票之差，彈劾功敗垂成。蓋拉格一度在眾院被黨內成員圍剿，促他改變投票。

蓋拉格後來在「華爾街日報」撰文表示，彈劾無法解決美墨邊境問題，「還會樹立危險先例，被用來對付未來的共和黨政府」。

蓋拉格今年大部分時間都在主持對中共特別委員會，負責調查美國與中國關係，協助制定改善美對中國競爭力戰略。在立場嚴重分歧的國會中，對中國採取強硬路線是少數獲得兩黨支持的政策之一，蓋拉格因為在該小組委員會與民主黨人順利合作而受到讚揚。

蓋拉格此前曾排除競選聯邦參議員的可能性，並表示他更願意留在眾院。根據眾院新聞庫統計，蓋拉格決定離開後，不參加下屆國會的眾議員人數達到49人。布魯金斯研究院(Brookings Institution)統計數據顯示，此數字遠高於二戰後至2018年每屆國會約35名議員離職的歷史平均值。

共和黨 眾院 眾議員

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