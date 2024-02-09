影響士氣？烏克蘭陣前換將「雪豹」接任總司令

現年58歲、呼號「雪豹」的地面部隊指揮官瑟爾斯基，獲澤倫斯基宣布接任總司令。(路透)

有關烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)有意撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhnyi)的傳言近來甚囂塵上，8日終於獲得證實。澤倫斯基在Telegram宣布換掉扎盧茲尼，由現年58歲、呼號「雪豹」的地面部隊指揮官瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)接任總司令；此舉可能影響烏軍士氣及澤倫斯基支持度。

路透報導，澤倫斯基在聲明中感謝扎盧茲尼擔任總司令期間的貢獻，並發布了一張兩人握手微笑的照片，扎盧茲尼還比出勝利的V手勢。澤倫斯基稱「今天起，新的管理團隊接管了烏克蘭武裝部隊的領導權，」而提拔瑟爾斯基是因為他指揮2022年基輔防禦戰和同年稍後的哈爾科夫(Kharkiv)閃電反攻立下戰功。

但瑟爾斯基接掌兵符是場巨大的賭博。許多烏克蘭人視扎盧茲尼為民族英雄，去年年底的一項民調 顯示民眾對扎盧茲尼的信任度超過90%，比澤倫斯基的77%還高。同時俄軍在戰爭近兩年後正逐漸占上風，基輔也在等待美國同意提供但已拖宕數月的重要軍援，烏軍領導層大變動恐又給軍援增添變數。

烏克蘭總統澤倫斯基(左)8日撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼，並感謝他的貢獻，並發布了一張兩人握手微笑的照片，扎盧茲尼還比出代表勝利的V手勢。(歐新社)

基輔市中心的一些民眾受訪時公開質疑換將之舉。有人說這是個非常奇怪的決定，更有人表示覺得憂心。

在扎盧茲尼指揮下，烏軍2022年擊退了俄羅斯的最初攻勢，收復了大片領土。但澤倫斯基大肆吹噓的反攻無法突破俄軍防守陣線，俄軍反而加強東部戰線的進攻壓力，試圖切斷並包圍阿夫迪夫卡鎮(Avdiivka)。

烏克蘭陣前換將，澤倫斯基(中)宣布由地面部隊指揮官瑟爾斯基(右)接任總司令。(路透)

澤倫斯基表示，正是去年的挫折促使他決定撤換扎盧茲尼，稱烏軍已證明能重新取得制空權、卻無法在地面戰實現國家目標；不過他也補充，已要求扎盧茲尼繼續「留在他的團隊中」。扎盧茲尼在另份聲明中，稱他與澤倫斯基談話後決定改變戰術和戰略。「2022年任務與今年不同，因此每個人都必須改變並適應新現況，也要共同獲勝。」