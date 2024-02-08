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川普干預邊境安全法案 拜登轉守為攻 批阻擋取締無證客

編譯潘勛／綜合7日電

參院兩黨的軍援烏克蘭綁邊界安全法案，因前總統川普的干涉而立法失敗，讓拜登總統取得意料之外的究責對象：川普；拜登執政三年多，瞧著破紀錄的無證客穿越美墨邊界而挨罵，施政支持率大跌。現在共和黨在川普授意下拒絕通過邊界安全法案，拜登已發話責備川普阻擋，讓邊境巡邏人員無法資源取締無證移民。

紐約時報7日報導，拜登去年秋天同意兩黨就邊界立法展開談判，民主黨策士希望，達成協議後可以排除無證客創紀錄這項命題，不再損傷拜登的連任機率。

因川普出手，兩黨的無證移民協議7日崩潰，參院共和黨7日在重大的投票中，以49對50票，讓本法案立法失敗。

美墨邊界這個拜登治下最令他喪氣的問題，終於取得轉守為攻的機會。

拜登6日由白宮發表電視演說，表示人民即將瞭解法案為何失敗，他會帶著這個命題到全國去講，選民會曉得，國家本來可以確保邊界安全，讓與此有關的其他施政取得資金，但川普及「讓美國再度偉大」(MAGA)一派的共和黨卻喊不行，原因只在他們畏懼川普。

拜登表示，今天起到11月，民眾都會了解，邊界不安的唯一原因，就在川普跟他的MAGA同夥。

川普及其盟友譏誚說，拜登執政三年，未能確保邊界安全，還能卸責，實為不可思議。

川普的發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，拜登製造邊界危機，居然怪罪於川普，真是不要臉又變態在扯謊，民眾曉得真相，川普當總統時實施的政策，創造出美國史上最安全的邊界，讓局勢逆轉的人是拜登。

參院共和黨在川普授意下不讓法案過關，說法案並不充備；眾院共和黨6日想彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，卻少一票而鎩羽，遭逢難堪的挫折，共和黨本周可謂灰頭土臉。

有線電視新聞網(CNN)報導，邊界法案立法失利，讓拜登取得政治上風，有機會聲稱法案本已斡旋成功，卻遭川普攔路搞砸。效果上就是把拜登最棘手的內政問題，轉移給2024年11月最可能遭逢的對手川普去扛。

川普 拜登 共和黨

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