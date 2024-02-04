美英再襲36目標 伊拉克敘利亞已39死 紐時：美控制損害 避免擴大戰爭

美、英3日對葉門青年運動民兵發動的新一波攻擊由戰艦及戰鬥機發起，圖為美軍當天從「格雷夫利號」(USS Gravely)驅逐艦發射飛彈。(路透)

美、英兩國3日對伊朗 支持的葉門民兵組織發動新一輪空襲，攻擊36個軍事目標；經證實2日的第一波攻擊中造成伊拉克至少16人死亡、敘利亞23人死亡；俄羅斯要求聯合國 安全理事會就此召開緊急會議；紐約時報認為，美、英連續空襲向敵軍釋出美軍可以直接參戰的訊息，但已限制損害，避免捲入更廣戰爭。

美、英3日對葉門青年運動(Houthis)民兵發動的新一波攻擊由戰艦及戰鬥機發起，圖為當天美軍一架戰機從艾森豪號航母上起飛。(路透)

美聯社報導，對葉門青年運動(Houthis)民兵的新一波攻擊由戰艦及戰機發起；由「艾森豪號」(USS Dwight D. Eisenhower)航母起飛的F/A-18戰鬥攻擊機空襲該組織13個不同地點的軍事目標；另「格雷夫利號」(USS Gravely)、「卡尼號」(USS Carney)兩艘驅逐艦也由紅海發射戰斧巡弋飛彈。

美軍駐約旦「22號塔」(Tower 22)基地1月28日遇襲，造成三人喪生多人受傷，美軍警告將會反擊，並表示反擊不只一夜，也不只單一目標或單一民兵組織。2日美軍先空襲伊拉克及敘利亞境內獲伊朗撐腰的民兵、伊朗革命衛隊的目標。

美國國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)表示，空襲行動有澳洲、加拿大、巴林、丹麥、荷蘭和紐西蘭等國部隊協助，「釋出明確訊息給青年運動，若他們不停止非法攻擊國際航運及船舶，將承受進一步後果」。國防部表示，空襲鎖定青年運動深挖而儲藏武器的設施，另有飛彈系統及發射器、防空系統及雷達。

伊朗在伊拉克扶持民兵組織「真主黨精英運動」(Harakat al-Nujaba)發言人莫沙維(Hussein al-Mosawi)表示，美軍鎖定攻擊的地點，遇襲時大致「沒有戰士及軍方人員」，他雖揚言美方必須了解，任何動作必招致反應，但也表示，不希望升級或擴大地區緊張。

消息人士稱，2日的空襲行動致敘利亞境內23人死亡，都是中下階層戰士；伊拉克政府發言人阿瓦迪(Bassim al-Awadi)表示，國境內有16人喪生，其中有平民，民宅及私人地產受損可觀。

美、英兩國3日對伊朗支持的葉門民兵組織發動新一輪空襲，攻擊36個軍事目標。圖為美軍2日針對伊拉克民兵組織的指揮中心的首波轟炸後，一座建築被摧毀。(美聯社) 美軍2日對伊拉克民兵組織的首波轟炸後，一輛汽車面目全非。(路透)

俄國駐聯合國大使波利安斯基(Dmitry Polyansky)在社媒上呼籲聯合國安理會召開緊急會議，商討美國空襲敘、伊而造成對和平、安全的威脅。

紐時指出，美軍2日對伊、敘兩國發動數十起空襲，大致吻合近幾年來的目標，就是向敵軍釋出美國可以直接在中東參戰的訊息，只是限制住破壞，避免被捲入更廣的戰爭。

美軍攻擊前幾天便發出警告，讓被鎖定的民兵及其伊朗顧問們有時間先行離開。中東研究專家指出，美國、伊朗都無意升級成全面戰爭，兩造試探的攻擊方法，都低於引發全面戰爭的門檻。