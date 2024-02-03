失業率低、通膨降溫…美經濟漸好轉 助攻拜登連任？

美國經濟有逐漸好轉跡象，但為競選連任打出「拜登經濟學」的拜登總統似乎沒有得到該有的肯定，民調仍低。圖為拜登總統去年6月在南卡州打出「拜登經濟學」的號召。(美聯社）

紐約時報2日報導，一連串強勁經濟數據如就業 機會成長強勁、失業率低、通膨降溫，經濟由疫情恢復之快冠於所有富裕國家，顯然終於扭轉消費者對美國經濟不悅的情緒，吹散經濟陷入衰退的恐懼，也有助於拜登 總統連任的機率。

經濟表現很好，但拜登要向選民宣傳這些他執政的好成績，一直有困難；這個任期大多時光，不少「專家」警告即將陷入衰退，消費者悶悶不樂，選民向民調業者表示，拜登任內一項重大經濟發展令他們憤怒，也就是通膨高漲，登峰造極於2022年，漲速之凶為40年來僅見。

只是現在很多說詞顯然在改變。拜登上任初期，工資成長慢於物價，現則超越。2022年底到2023年底經濟成長3.1%，通膨率下降，趨近正常水準，而股市迭創新高。

多次強力升息打物價的聯準會本周放送消息，說可能很快開始降利率。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，經濟好模好樣。

經濟評議會(Conference Board)的消費者信心指數過去兩個月都告上揚，其中一項重大因素，即消費者自評目前財務狀況，快逼近2020年2月的近些年最高點。

2日傳出更多證據，指出經濟表現持續超出預期。密西根大學的消費者信心指數跳升；勞工部表示，1月新增就業機會35萬3000個，為一年來最大單月增幅，另外還修訂去年12月的職缺增幅，上調10萬個以上，來到33萬3000個，意味即便失業率來到半個世紀的最低點，就業市場還在升溫。

拜登頌揚這些消息，表示「美國經濟世界最強」、「今天我們瞧見更多證據」。

白宮 經濟顧問群長久以來表示，經濟數據的強勁，最終能讓選民感受得到，尤其一旦通膨率下降，消費者習慣物價水準比疫情前來得高，更是如此。現在，他們公開大談美夢成真。

白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦(Jared Bernstein)表示，2日傳出的報告，再度代表美國工薪大眾打破一長串的唱衰，隨著通膨走軟，工資輕易地擊敗物價，購買力增強，密大調查指出消費者信心大增13%，意味人們心悅誠服，感受到經濟轉好。

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