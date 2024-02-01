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AI生成兒童性剝削影像氾濫 執法單位難應付

編譯潘勛／綜合31日電

因為有人使用人工智慧(AI)造出大量看似真的描述兒童受到性剝削的材料，讓執法單位窮於肆應，愈發加添困難，來對抗這一類施暴。

紐約時報表示，臉書母公司Meta是檢警要標出性露骨內容的主要來源，但Meta把自己的即時訊息服務加密，要追蹤出犯罪分子更為困難。這種為難現象，更佐證科技公司必須在維護隱私權、而隱私權如果影響到兒童的安全，兩者之間，該如何取得微妙的平衡。此外，未來想起訴這類犯罪，遭遇棘手困境，這類影像是否非法，受害人能取得哪種協助。

國會議員們已抓住某些這類顧慮來施壓，要求設置更嚴峻保護規則，包括31日召喚一些科技公司執行長來作證，談他們對兒童所設的保護。歌手泰勒絲上周被假造出裸露的色情內容，應該是用AI做的，更凸顯這類科技的風險。

司法部「剝削及猥褻兒童」司長葛洛奇(Steve Grocki)表示，透過使用AI而造出性露骨的兒童影像，是格外邪惡的網路剝削。

AI科技易於使用，意味犯罪分子只要敲敲按紐，就能造出兒童遭性剝削或欺凌的影像。

只消輸入提示，AI就會幾分鐘內吐出似真實假的影像、視頻及文本，產出確有其人的兒童之新影像，以及一些本不存的兒童之露骨影像。根據最近一篇英國研究甚至包括AI產出的嬰兒、小小孩遭強暴的材料：出名童星被性虐待；普普通通的兒童團體照被改編成全體赤裸。

美國法警局(U.S. Marshals Service)前首席心理學家伯爾克(Michael Bourke)表示，執法單位遭遇的駭事，便是有人可以從社群媒體、中學照片或不起眼事件，摘出一個兒童的照片，再用一些人稱「裸體捏造」(nudification)的動作；用AI以這種方式來竄改照片變得愈來愈普遍。

專家表示，這種影像真偽難辨，要分辨出真假受害人，變得更困難。洛城警察局「針對兒童網上犯罪」專案小組警佐理查茲(Robin Richards)表示，現在要辦案變難很多。他表示，要辦案本就很花時間，一旦深入調查，發現是AI，試問該怎麼辦下去？執法單位本就人手、經費不足，要跟上科技的進展本就吃力，現只能任由兒童遭性虐待的影像，以驚人的速度猖狂出現。

AI 泰勒絲 紐約時報

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